Еврокомиссия одобрила выделение Венгрии €900 миллионов — Finance.ua

Еврокомиссия одобрила выделение Венгрии €900 миллионов
Исполнительный комитет ЕС одобрил предоставление 900 миллионов евро Венгрии в рамках замороженного фонда восстановления на фоне попыток преодолеть вето Будапешта о помощи Украине.
Об этом сообщает Reuters.
«Исполнительный комитет ЕС в четверг одобрил 900 миллионов евро (1 миллиард долларов) авансовых платежей Венгрии по ее до сих пор замороженной доле средств из фонда восстановления», — говорится в сообщении.
Европейская комиссия ранее отстранила Венгрию от программы постпандемийного экономического восстановления из-за беспокойства по поводу коррупции и отхода от демократических сдерживаний и противовесов со стороны правительства Виктора Орбана.
В свою очередь Венгрия заблокировала решение ЕС относительно предоставления Украине 50 миллиардов евро экономической помощи до 2027 года и начала переговоров с Киевом о вступлении в Евросоюз, что ожидается в следующем месяце.
Будапешт также заблокировал план по оказанию Киеву военной помощи ЕС в размере 20 миллиардов евро и выступает против санкций против рф за ведение агрессивной войны.
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