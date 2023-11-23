Еврокомиссия одобрила выделение Венгрии €900 миллионов — Finance.ua
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Еврокомиссия одобрила выделение Венгрии €900 миллионов

Мир
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Еврокомиссия одобрила выделение Венгрии €900 миллионов
Еврокомиссия одобрила выделение Венгрии €900 миллионов
Исполнительный комитет ЕС одобрил предоставление 900 миллионов евро Венгрии в рамках замороженного фонда восстановления на фоне попыток преодолеть вето Будапешта о помощи Украине.
Об этом сообщает Reuters.
«Исполнительный комитет ЕС в четверг одобрил 900 миллионов евро (1 миллиард долларов) авансовых платежей Венгрии по ее до сих пор замороженной доле средств из фонда восстановления», — говорится в сообщении.
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Европейская комиссия ранее отстранила Венгрию от программы постпандемийного экономического восстановления из-за беспокойства по поводу коррупции и отхода от демократических сдерживаний и противовесов со стороны правительства Виктора Орбана.
В свою очередь Венгрия заблокировала решение ЕС относительно предоставления Украине 50 миллиардов евро экономической помощи до 2027 года и начала переговоров с Киевом о вступлении в Евросоюз, что ожидается в следующем месяце.
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Будапешт также заблокировал план по оказанию Киеву военной помощи ЕС в размере 20 миллиардов евро и выступает против санкций против рф за ведение агрессивной войны.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Укрінформ
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