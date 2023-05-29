Венгрия нашла союзника среди стран ЕС: вместе блокируют санкции против рф — Finance.ua

Венгрия нашла союзника среди стран ЕС: вместе блокируют санкции против рф Сегодня 11:31 — Мир

Венгрия нашла союзника среди стран ЕС: вместе блокируют санкции против рф

Греция присоединилась к блокированию санкций ЕС против россии. Вместе с Венгрией страны требуют убрать их компании из списка спонсоров войны, составленного Украиной.

Об этом сообщает Politico.

Издание напоминает, что сейчас ЕС обсуждает свой 11-й пакет санкций против россии после начала полномасштабного вторжения в Украину. В то время как 10 предыдущих пакетов санкций были сосредоточены на мерах, направленных на опустошение российского бюджета, текущий пакет может быть направлен на другие страны, которые помогают москве обходить ограничения.

Однако Будапешт и Афины блокируют решение. Как отмечает Politico, Украина составила перечень частных компаний, считающихся спонсорами войны. В этот список входит ряд европейских компаний.

Венгрия и Греция требуют, чтобы их компании были вычеркнуты из этого списка, прежде чем они согласятся на пакет санкций.

Это вызвало напряжение на встрече министров иностранных дел ЕС, где министр иностранных дел Германии Анналена Бербок прямо раскритиковала Венгрию и поссорилась со своим венгерским коллегой Петром Сиярто.

«Греция повторила, что если будут конкретные доказательства нарушения санкций, они должны быть доведены до сведения соответствующих государств-членов на техническом уровне, чтобы это было должным образом расследовано, а затем были предприняты надлежащие действия», — сообщил европейский дипломат.

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Греция утверждает, что внесение Украиной греческих компаний в перечень международных спонсоров войны сильно вредит ее экономике. Другой дипломат ЕС сказал, что, хотя они сопереживают позиции Греции, «несмотря на это мы, конечно, хотим следующего пакета санкций».

Другой дипломат ЕС сообщил Politico, что до тех пор пока Венгрия и Греция отказываются поддерживать какие-либо решения, прежде чем их компании будут исключены из списка, нет никакого шанса, что 11-й пакет санкций будет принят.

Однако дипломаты также говорят, что смотрят на Афины и Будапешт по-разному. Уровень разочарования Будапештом гораздо выше, учитывая, что его пророссийская и прокитайская линия часто мешала ЕС достичь единодушия по поводу заявлений в отношении москвы и Пекина.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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