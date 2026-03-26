Венгрии не выделили €16 млрд от ЕС из-за блокирования средств для Украины Сегодня 11:31

Европейский Союз не согласовал кредит для Венгрии на сумму около 16 млрд евро в рамках программы SAFE.

Об этом сообщает RMF24 со ссылкой на дипломата в ЕС.

По информации источников, это решение связано с позицией Будапешта в отношении финансовой поддержки Украины, которую страна продолжает блокировать.

Что известно о ситуации

Программа SAFE была запущена в прошлом году Брюсселем и предусматривает предоставление странам ЕС кредитов на льготных условиях для усиления оборонной промышленности и военной готовности. Такое финансирование дешевле рыночных заимствований.

В настоящее время Венгрия остается единственной страной среди 19 участников программы, план которой до сих пор не согласован. По словам дипломатов ЕС, неофициальной причиной стало блокирование Будапештом пакета помощи Украине на сумму 90 миллиардов евро.

«Европейской комиссии трудно согласовать миллиарды евро для Виктора Орбана, когда он нарушает принцип „лояльного сотрудничества“ и блокирует деньги для страны, борющейся с россией», — прокомментировал европейский дипломат.

В Еврокомиссии уверяют, что «идет оценка, и утвердит план Венгрии, когда она будет готова». По словам журналистов, Венгрия рассчитывала на заем и была заинтересована получить его, и даже требовала на миллиард евро больше, чем ей предлагали европейские партнеры.

Венгрия находится в центре нескольких конфликтов с Европейским Союзом.

Премьер-министр Виктор Орбан блокирует финансовый пакет ЕС для Украины, несмотря на то, что сам поддержал его на саммите Европейского совета в декабре.

Известно, что Венгрия заблокировала выделение кредита Украине, пока не будет возобновлен транзит российской нефти через нефтепровод «Дружба», который остановился в результате российского удара по Бродам во Львовской области 27 января.

