Венгерское вето: в ЕС не пришли к согласию относительно 500 млн евро из фонда, который помогает Украине оружием — Finance.ua
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Венгерское вето: в ЕС не пришли к согласию относительно 500 млн евро из фонда, который помогает Украине оружием

Казна и Политика
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Венгерское вето: в ЕС не пришли к согласию относительно 500 млн евро из фонда, который помогает Украине оружием
Венгерское вето: в ЕС не пришли к согласию относительно 500 млн евро из фонда, который помогает Украине оружием
Министры иностранных дел стран Евросоюза на неформальной встрече в Толедо снова не смогли прийти к соглашению о выделении восьмого транша в размере 500 миллионов евро из Европейского фонда мира для финансирования военных нужд Украины.
Об этом заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель на пресс-конференции по итогам встречи.
Боррель отметил, что на встрече 31 августа обсудили его предложение выделить на финансирование военной помощи Украине в рамках Европейского фонда мира 20 млрд евро на следующие четыре года.
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Он сказал, что главы МИД ЕС продемонстрировали решимость продолжать поддерживать Украину военной помощью так долго, как это необходимо.
Боррель выразил надежду, что Совет ЕС согласует его предложение до конца года.
В то же время он выразил сожаление, что восьмой транш в размере 500 млн евро из Европейского фонда мира еще заблокирован. Как известно, против выделения этих средств выступает Венгрия.
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«Я надеюсь, мы будем в состоянии разблокировать его в следующие недели. Но это проблема, которую все еще предстоит решить», — заявил Боррель.
Напомним, Венгрия выступает против выделения очередного транша в сумме 500 млн евро из Европейского фонда мира государствам-членам ЕС из-за включения Украиной венгерского OTP Bank в список «спонсоров войны».
Венгрия уже несколько раз блокировала выделение этого транша странам-членам ЕС, ссылаясь на ту же проблему.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Українська правда
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