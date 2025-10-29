0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Венгерские пункты пропуска на границе внедрили систему EES — подробности

Казна и Политика
44
Венгерские пункты пропуска на границе внедрили систему EES — подробности
Венгерские пункты пропуска на границе внедрили систему EES — подробности
На всех венгерских пунктах пропуска, функционирующих на границе с Украиной, введена система EES.
Об этом сообщила Государственная таможенная служба.
С 28 октября во всех пунктах пропуска на украинско-венгерской границе заработала система Entry/Exit System (EES), предусматривающая сбор биометрических данных граждан третьих стран.
EES внедряется для ускорения пограничного контроля, повышения безопасности и точного учета сроков пребывания иностранцев в ЕС.
Читайте также
По данным венгерской стороны, ранее система начала действовать в пунктах пропуска «Берегшурань — Лужанка» (с 12 октября) и «Захонь — Чоп» (с 21 октября). Обращаем внимание граждан: функционирование EES не влияет на общий порядок пересечения границы.
Напомним, система въезда/выезда (EES) — это цифровая система пересечения границ, которая вступила в силу 12 октября 2025 года. Ручная проставка штампов в паспортах была заменена электронной системой регистрации на внешних границах 29 европейских стран.
Система регистрирует всех граждан стран, не входящих в ЕС, прибывающих в страны Шенгенской зоны для краткосрочного пребывания (не более 90 дней в течение 180 дней). По данным Комиссии, это касается как владельцев виз, так и путешественников, которым не нужна виза.

EES собирает следующие данные

  • Изображение лиц (все путешественники);
  • Отпечатки пальцев (только для путешественников без визы);
  • Биометрические данные с паспортов;
  • Даты и места въезда и выезда.
Система EES автоматически рассчитает количество дней пребывания в Шенгенской зоне и количество дней, оставшихся до истечения вашего 90-дневного срока пребывания. Эта информация будет храниться в течение трех лет (пяти лет, если вы превысили разрешенный срок пребывания).
Татьяна Береговая
Татьяна Береговая
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems