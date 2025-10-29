Венгерские пункты пропуска на границе внедрили систему EES — подробности Сегодня 17:23 — Казна и Политика

Венгерские пункты пропуска на границе внедрили систему EES — подробности

На всех венгерских пунктах пропуска, функционирующих на границе с Украиной, введена система EES.

Об этом сообщила Государственная таможенная служба.

С 28 октября во всех пунктах пропуска на украинско-венгерской границе заработала система Entry/Exit System (EES), предусматривающая сбор биометрических данных граждан третьих стран.

EES внедряется для ускорения пограничного контроля, повышения безопасности и точного учета сроков пребывания иностранцев в ЕС.

По данным венгерской стороны, ранее система начала действовать в пунктах пропуска «Берегшурань — Лужанка» (с 12 октября) и «Захонь — Чоп» (с 21 октября). Обращаем внимание граждан: функционирование EES не влияет на общий порядок пересечения границы.

Напомним, система въезда/выезда (EES) — это цифровая система пересечения границ, которая вступила в силу 12 октября 2025 года. Ручная проставка штампов в паспортах была заменена электронной системой регистрации на внешних границах 29 европейских стран.

Система регистрирует всех граждан стран, не входящих в ЕС, прибывающих в страны Шенгенской зоны для краткосрочного пребывания (не более 90 дней в течение 180 дней). По данным Комиссии, это касается как владельцев виз, так и путешественников, которым не нужна виза.

EES собирает следующие данные

Изображение лиц (все путешественники);

Отпечатки пальцев (только для путешественников без визы);

Биометрические данные с паспортов;

Даты и места въезда и выезда.

Система EES автоматически рассчитает количество дней пребывания в Шенгенской зоне и количество дней, оставшихся до истечения вашего 90-дневного срока пребывания. Эта информация будет храниться в течение трех лет (пяти лет, если вы превысили разрешенный срок пребывания).

