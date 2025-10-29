Кого могут привлечь к общественным работам во время военного положения — условия Сегодня 16:13 — Казна и Политика

Кого могут привлечь к общественным работам во время военного положения — условия

К общественно полезным работам привлекаются трудоспособные лица, в том числе лица, не подлежащие призыву на военную службу, которые по возрасту и состоянию здоровья не имеют ограничений на работу в условиях военного положения.

Об этом пишет Гоструд.

Поэтому вместе с официально зарегистрированными безработными на таких работах могут работать:

незанятые лица, в том числе внутренне перемещенные;

сотрудники функционирующих в условиях военного положения предприятий (по согласованию с их руководителями), не привлеченные к выполнению мобилизационных задач (заказов) и не зачисленные в состав объектовых формирований гражданской защиты — в порядке перевода;

лица, занятые в личном крестьянском хозяйстве; студенты высших, учащиеся и слушатели профессионально-технических учебных заведений;

лица, обеспечивающие себя работой самостоятельно.

Какие работы

Это могут быть как работы, направленные на удовлетворение потребностей вооруженных сил Украины, так и на обеспечение общих потребностей функционирования экономики и жизнедеятельности населения.

Перечень таких работ зависит от потребностей конкретного региона.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.