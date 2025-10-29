Кого могут привлечь к общественным работам во время военного положения — условия
К общественно полезным работам привлекаются трудоспособные лица, в том числе лица, не подлежащие призыву на военную службу, которые по возрасту и состоянию здоровья не имеют ограничений на работу в условиях военного положения.
Об этом пишет Гоструд.
Поэтому вместе с официально зарегистрированными безработными на таких работах могут работать:
- незанятые лица, в том числе внутренне перемещенные;
- сотрудники функционирующих в условиях военного положения предприятий (по согласованию с их руководителями), не привлеченные к выполнению мобилизационных задач (заказов) и не зачисленные в состав объектовых формирований гражданской защиты — в порядке перевода;
- лица, занятые в личном крестьянском хозяйстве; студенты высших, учащиеся и слушатели профессионально-технических учебных заведений;
- лица, обеспечивающие себя работой самостоятельно.
Какие работы
Это могут быть как работы, направленные на удовлетворение потребностей вооруженных сил Украины, так и на обеспечение общих потребностей функционирования экономики и жизнедеятельности населения.
Перечень таких работ зависит от потребностей конкретного региона.
