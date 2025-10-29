Для резидентов Defence City отменили налог на землю и недвижимость Сегодня 09:44 — Казна и Политика

Для резидентов Defence City отменили налог на землю и недвижимость

Резиденты Defence City не будут платить земельный налог и налог на недвижимое имущество, отличное от земельного участка. Соответствующие изменения предусмотрены Законом Украины № 4577, вступившим в силу 5 октября 2025 года.

Об этом сообщила Государственная налоговая служба.

Освобождение от налогообложения будет действовать с месяца, следующего после получения статуса резидента, и продлится до конца месяца, в котором этот статус будет прекращен.

Новые правила будут действовать до 1 января 2036 года, но не позднее года вступления Украины в Европейский Союз.

Какие налоги отменяются

1. Земельный налог не будет уплачиваться за:

участки, на которых расположены производственные объекты, используемые в хозяйственной деятельности резидентов Defence City;

участки, которые временно не используются в хозяйственной деятельности через релокацию, при условии, что они не переданы в пользование третьим лицам.

2. Налог на недвижимость не будет взиматься с:

объектов, расположенных в населенном пункте, выбранном для релокации, если они не сдаются в аренду, лизинг или заем (кроме проживания работников резидента) и используются в его деятельности;

промышленных и складских построек (код 125 по классификатору НК 018:2023), которые временно не используются по назначению в период релокации и не передаются в аренду или лизинг.

Также для резидентов Defence City не будет применяться начисление пени при уплате этих налогов.

Утрата статуса резидента

В случае утраты статуса резидента Defence City:

прекращается право на налоговые льготы;

до 20 числа следующего месяца следует подать уточняющие декларации по земельному налогу и налогу на недвижимость и уплатить обязательства и пеню;

пеня начисляется с первого отчетного периода после утраты статуса без учета сроков давности.

Справка Finance.ua

Defence City — это специальный правовой режим для поддержки украинских предприятий оборонно-промышленного комплекса;

принятие специального режима для предприятий ОПК позволит Украине ощутимо нарастить объем производства оружия и товаров оборонного назначения. Речь идет, по расчетам специалистов, об объемах от 9 до 30 млрд долларов ежегодно;



участие в Defence City смогут принимать предприятия ОПК, которые важны для обороноспособности государства, отвечают требованиям прозрачности и другим критериям и не имеют связей с государством-агрессором;

основное правило — большая часть дохода предприятия должна поступать от оборонного производства: 75% квалифицированного дохода (для самолетостроения — 50%).

