0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Для резидентов Defence City отменили налог на землю и недвижимость

Казна и Политика
44
Для резидентов Defence City отменили налог на землю и недвижимость
Для резидентов Defence City отменили налог на землю и недвижимость
Резиденты Defence City не будут платить земельный налог и налог на недвижимое имущество, отличное от земельного участка. Соответствующие изменения предусмотрены Законом Украины № 4577, вступившим в силу 5 октября 2025 года.
Об этом сообщила Государственная налоговая служба.
Освобождение от налогообложения будет действовать с месяца, следующего после получения статуса резидента, и продлится до конца месяца, в котором этот статус будет прекращен.
Новые правила будут действовать до 1 января 2036 года, но не позднее года вступления Украины в Европейский Союз.

Какие налоги отменяются

1. Земельный налог не будет уплачиваться за:
  • участки, на которых расположены производственные объекты, используемые в хозяйственной деятельности резидентов Defence City;
  • участки, которые временно не используются в хозяйственной деятельности через релокацию, при условии, что они не переданы в пользование третьим лицам.
2. Налог на недвижимость не будет взиматься с:
  • объектов, расположенных в населенном пункте, выбранном для релокации, если они не сдаются в аренду, лизинг или заем (кроме проживания работников резидента) и используются в его деятельности;
  • промышленных и складских построек (код 125 по классификатору НК 018:2023), которые временно не используются по назначению в период релокации и не передаются в аренду или лизинг.
Также для резидентов Defence City не будет применяться начисление пени при уплате этих налогов.

Утрата статуса резидента

В случае утраты статуса резидента Defence City:
  • прекращается право на налоговые льготы;
  • до 20 числа следующего месяца следует подать уточняющие декларации по земельному налогу и налогу на недвижимость и уплатить обязательства и пеню;
  • пеня начисляется с первого отчетного периода после утраты статуса без учета сроков давности.
Напомним, ранее Finance.ua писал, что освобождение от уплаты земельного налога применяется к определенным категориям граждан. В эти категории входят люди с инвалидностью, многодетные родители, пенсионеры, ветераны войны и пострадавшие от Чернобыльской катастрофы.
Также Finance.ua в статье рассмотрел тему кардинальных изменений функционирования рынка сельхозземли для физических лиц за последние четыре года, включая законодательные изменения, спрос, предложения и цены на участки в региональном разрезе; выгоды их купли-продажи и т. д.

Справка Finance.ua

  • Defence City — это специальный правовой режим для поддержки украинских предприятий оборонно-промышленного комплекса;
  • принятие специального режима для предприятий ОПК позволит Украине ощутимо нарастить объем производства оружия и товаров оборонного назначения. Речь идет, по расчетам специалистов, об объемах от 9 до 30 млрд долларов ежегодно;
  • участие в Defence City смогут принимать предприятия ОПК, которые важны для обороноспособности государства, отвечают требованиям прозрачности и другим критериям и не имеют связей с государством-агрессором;
  • основное правило — большая часть дохода предприятия должна поступать от оборонного производства: 75% квалифицированного дохода (для самолетостроения — 50%).
Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
Налоги
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems