Для резидентов Defence City отменили налог на землю и недвижимость
Резиденты Defence City не будут платить земельный налог и налог на недвижимое имущество, отличное от земельного участка. Соответствующие изменения предусмотрены Законом Украины № 4577, вступившим в силу 5 октября 2025 года.
Об этом сообщила Государственная налоговая служба.
Освобождение от налогообложения будет действовать с месяца, следующего после получения статуса резидента, и продлится до конца месяца, в котором этот статус будет прекращен.
Новые правила будут действовать до 1 января 2036 года, но не позднее года вступления Украины в Европейский Союз.
Какие налоги отменяются
1. Земельный налог не будет уплачиваться за:
- участки, на которых расположены производственные объекты, используемые в хозяйственной деятельности резидентов Defence City;
- участки, которые временно не используются в хозяйственной деятельности через релокацию, при условии, что они не переданы в пользование третьим лицам.
2. Налог на недвижимость не будет взиматься с:
- объектов, расположенных в населенном пункте, выбранном для релокации, если они не сдаются в аренду, лизинг или заем (кроме проживания работников резидента) и используются в его деятельности;
- промышленных и складских построек (код 125 по классификатору НК 018:2023), которые временно не используются по назначению в период релокации и не передаются в аренду или лизинг.
Также для резидентов Defence City не будет применяться начисление пени при уплате этих налогов.
Утрата статуса резидента
В случае утраты статуса резидента Defence City:
- прекращается право на налоговые льготы;
- до 20 числа следующего месяца следует подать уточняющие декларации по земельному налогу и налогу на недвижимость и уплатить обязательства и пеню;
- пеня начисляется с первого отчетного периода после утраты статуса без учета сроков давности.
Напомним, ранее Finance.ua писал, что освобождение от уплаты земельного налога применяется к определенным категориям граждан. В эти категории входят люди с инвалидностью, многодетные родители, пенсионеры, ветераны войны и пострадавшие от Чернобыльской катастрофы.
Также Finance.ua в статье рассмотрел тему кардинальных изменений функционирования рынка сельхозземли для физических лиц за последние четыре года, включая законодательные изменения, спрос, предложения и цены на участки в региональном разрезе; выгоды их купли-продажи
и т. д.
Справка Finance.ua
- Defence City — это специальный правовой режим для поддержки украинских предприятий оборонно-промышленного комплекса;
- принятие специального режима для предприятий ОПК позволит Украине ощутимо нарастить объем производства оружия и товаров оборонного назначения. Речь идет, по расчетам специалистов, об объемах от 9 до 30 млрд долларов ежегодно;
- участие в Defence City смогут принимать предприятия ОПК, которые важны для обороноспособности государства, отвечают требованиям прозрачности и другим критериям и не имеют связей с государством-агрессором;
- основное правило — большая часть дохода предприятия должна поступать от оборонного производства: 75% квалифицированного дохода (для самолетостроения — 50%).
