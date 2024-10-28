Венеция продлевает действие налога на однодневный въезд — Finance.ua

Венеция продлевает действие налога на однодневный въезд Сегодня 17:40 — Личные финансы

Венеция продлевает действие налога на однодневный въезд

В Венеции до следующего года продлили срок действия платного въезда в город, увеличив количество дней, за которые туристы должны заплатить, чтобы въехать в Венецию. Также удвоен сбор до 10 евро для посетителей, не бронирующих места заранее.

Об этом пишет AP.

По словам мэра Венеции Луиджи Бруньяро, налог направлен на то, чтобы помочь городу и его жителям бороться с чрезмерным туризмом и избежать огромного потока посетителей во время многолюдных праздников и выходных.

Когда будут применять налог

Новый налог будет применяться с пятницы по воскресенье и в праздничные дни с 18 апреля по 27 июля следующего года, всего 54 дня. Это почти вдвое больше количества дней, когда он применялся в этом году.

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Туристы, которые не сделают бронирование за четыре дня заранее, заплатят 10 евро вместо обычных 5 евро. Налог будет действовать в часы пик — с 08:30 до 16:00.

Кому можно не платить налог

Освобождаются от налога резиденты, венецианцы, студенты и рабочие, а также туристы, забронировавшие гостиницу или другое жилье.

Результаты первого этапа программы

В конце первого тестового этапа, в июле прошлого года, официальные лица заявили, что налог принес 2,4 млн евро, что составляет около 1000 входов в каждый из тестовых дней.

Напомним, ранее издание The Guardian отмечало , что власти Венеции хотят сократить количество туристов, поскольку ЮНЕСКО рассматривает возможность внесения итальянского города в список опасного наследия. Планируется, что с весны следующего года в Венеции будет испытана система продаж билетов, когда дневные посетители будут платить 5 евро за вход в исторический центр итальянского города.

Венеция ищет новых гондольеров, их доходы составляют 150 000 евро в год. Набор на эту работу — крайне редкое событие, поскольку эта профессия обычно передается по наследству.

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