Венеция продлевает действие налога на однодневный въезд — Finance.ua

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Венеция продлевает действие налога на однодневный въезд

Личные финансы
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Венеция продлевает действие налога на однодневный въезд
Венеция продлевает действие налога на однодневный въезд
В Венеции до следующего года продлили срок действия платного въезда в город, увеличив количество дней, за которые туристы должны заплатить, чтобы въехать в Венецию. Также удвоен сбор до 10 евро для посетителей, не бронирующих места заранее.
Об этом пишет AP.
По словам мэра Венеции Луиджи Бруньяро, налог направлен на то, чтобы помочь городу и его жителям бороться с чрезмерным туризмом и избежать огромного потока посетителей во время многолюдных праздников и выходных.

Когда будут применять налог

Новый налог будет применяться с пятницы по воскресенье и в праздничные дни с 18 апреля по 27 июля следующего года, всего 54 дня. Это почти вдвое больше количества дней, когда он применялся в этом году.
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Туристы, которые не сделают бронирование за четыре дня заранее, заплатят 10 евро вместо обычных 5 евро. Налог будет действовать в часы пик — с 08:30 до 16:00.

Кому можно не платить налог

Освобождаются от налога резиденты, венецианцы, студенты и рабочие, а также туристы, забронировавшие гостиницу или другое жилье.

Результаты первого этапа программы

В конце первого тестового этапа, в июле прошлого года, официальные лица заявили, что налог принес 2,4 млн евро, что составляет около 1000 входов в каждый из тестовых дней.
Напомним, ранее издание The Guardian отмечало, что власти Венеции хотят сократить количество туристов, поскольку ЮНЕСКО рассматривает возможность внесения итальянского города в список опасного наследия. Планируется, что с весны следующего года в Венеции будет испытана система продаж билетов, когда дневные посетители будут платить 5 евро за вход в исторический центр итальянского города.
Венеция ищет новых гондольеров, их доходы составляют 150 000 евро в год. Набор на эту работу — крайне редкое событие, поскольку эта профессия обычно передается по наследству.
Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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