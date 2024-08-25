Венчурные инвесторы в Европе делают большие ставки на ИИ — KPMG Сегодня 04:14 — Технологии&Авто

Венчурные инвесторы в Европе делают большие ставки на ИИ — KPMG

Объем венчурных инвестиций в Европе вырос по сравнению с предыдущим кварталом: с 13,9 млрд долларов США в первом квартале 2024 года до 17,8 млрд долларов США во втором квартале 2024 года благодаря значительному увеличению количества мегасделок.

Об этом говорится в отчете Venture Pulse Report in Europe KPMG Private Enterprise за второй квартал 2024 года.

Речь идет о таких сделках:

раунд финансирования в размере 1 млрд долларов США, привлеченный компанией Wayve, занимающейся разработкой технологии автономного вождения с использованием искусственного интеллекта;

привлечение 999,6 млн долларов США платформой потребительского кредитования Abound;

привлечение 650,6 млн долларов США компанией Mistral AI, специализирующейся на разработке крупных языковых моделей (Large Language Model, LLM) искусственного интеллекта;

привлечение 621 млн долларов США необанком Monzo.

Инвесторов привлекает искусственный интеллект

Во втором квартале 2024 года искусственный интеллект (ИИ) — очень привлекательная сфера для инвестиций в Европе.

Кроме британской компании Wayve и французской компании Mistral AI, немецкая компания DeepL, занимающаяся переводами с использованием искусственного интеллекта, привлекла 300 млн долларов США, а французская компания H Company, занимающаяся автоматизацией на основе ИИ, — 220 млн долларов США.

Читайте также Иностранные инвесторы бегут из Китая: вывели рекордную сумму денег

Венчурные инвестиции в ИИ остаются в Европе достаточно масштабными, причем направляются они как в проекты, ориентированные на разработку основных технологий ИИ, так и в объекты, которые используют ИИ, чтобы помочь компаниям улучшить различные аспекты их бизнес-моделей, такие как клиентский опыт или разработка продуктов.

Инвесторы продолжают делать ставку на альтернативную энергетику и чистые технологии

Альтернативная энергетика и «чистые» технологии привлекли значительные раунды финансирования в Европе в течение II квартала 2024 года, включая 381,9 млн долларов США британской компанией по сбережению энергии Highview Power, 168 млн долларов США эстонской компанией Elcogen, специализирующейся на водородных технологиях, и 168 млн долларов США нидерландским стартапом Tree Energy Solutions, тоже специализирующимся на водородных технологиях.

Растет оптимизм относительно рынка IPO

В Европе растет оптимизм по поводу того, что в III квартале 2024 года окно IPO (Initial Public Offering) может вновь открыться, если экономические условия будут оставаться стабильными. Все больше компаний начинают рассматривать возможность первоначального публичного размещения акций на бирже и готовиться к нему в будущем.

Читайте также Недвижимость за рубежом: самые популярные направления для инвесторов

Лондонская фондовая биржа прилагает усилия для поддержки стартапов на ранних стадиях их жизненного цикла; она недавно заключила партнерское соглашение с компанией Floww для налаживания связей между инвесторами и бизнесом на ранних стадиях инвестирования.

Объем венчурных инвестиций

После падения в первом квартале 2024 года объем венчурных инвестиций в Великобритании вырос более чем вдвое, с 2,9 млрд долларов США в I квартале до 6,9 млрд долларов США во II квартале 2024 года.

Объем венчурных инвестиций в Германии почти не изменился и составил 2,2 млрд долларов США во втором квартале 2024 года.

Объемы венчурных инвестиций в Австрии выросли до 283 млн долларов США во втором квартале 2024 года, что является самым высоким показателем еще с первого квартала 2022 года.

Во II квартале 2024 года объемы венчурных инвестиций в скандинавском регионе оставались очень низкими, сократившись до 1,3 млрд долларов США — самого низкого уровня инвестирования, начиная со II квартала 2020 года.

Объем венчурных инвестиций в Ирландии увеличился до 239 млн долларов США во втором квартале 2024 года по сравнению со 150 млн долларов США в первом квартале 2024 года.

В Украине во втором квартале 2024 года инвестиционные тренды не противоречили мировым и демонстрировали значительный интерес к технологическому сектору, в частности, ИИ, блокчейну и Интернету вещей.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.