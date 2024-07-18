В Украину с начала года зашло $1,84 млрд прямых иностранных инвестиций — НБУ Сегодня 11:46

В Украину с начала года зашло $1,84 млрд прямых иностранных инвестиций — НБУ

По предварительным данным НБУ, в первом квартале 2024 года приток прямых иностранных инвестиций (ПИИ) в Украину в 2023 году составил $1838 млн.

Об этом написал глава Налогового комитета Даниил Гетманцев.

Инвестиции в Украину

Львиная доля (70%) притока ПИИ в первом квартале этого года — это реинвестирование доходов, полученных иностранными инвесторами в Украине ($1 286 млн). Отчасти это объясняется ограничениями на трансграничные переводы, в т. ч. на вывод дивидендов. При этом с мая текущего года НБУ несколько ослабил такие ограничения в рамках широкого пакета валютной либерализации.

Топ-3 сектора по притоку ПИИ в I квартале 2024 года:

Добывающая промышленность — $530 млн

Торговля — $493 млн

Финансовый сектор — $256 млн

По состоянию на конец I кв. 2024 года накопившиеся ПИИ (запас) составляли $55,79 млрд. По этому показателю мы находимся сейчас на уровне I квартала 2021 года ($55,96 млрд). Впрочем, это все еще существенно (на 15%) меньше, чем за последний квартал перед полномасштабной войной (IV кв. 2021 — 65,75 млрд).

Если сравнивать со странами Центральной и Восточной Европы, то показатели притока ПИИ как доли от ВВП, от капитальных инвестиций, а также накопленных ПИИ на душу населения остаются на низком уровне.

Читайте также ЕС создает программу поддержки инвестиций в Украину на €1,4 миллиарда

По данным UNCTAD, в 2023 году накопленные ПИИ в Польше, которая до полномасштабной войны была сопоставимой с нами по численности населения, составили $335,5 млрд, тогда как в Украине $55,1 млрд, то есть были в 6 раз больше.

Это говорит о том, что украинская экономика остается существенно недоинвестированной.

Конечно, ожидать существенного увеличения ПИИ, особенно green-field (с нуля), можно будет после окончания войны. Этому будет способствовать статус Украины как кандидата на вступление в ЕС и соответствующее продвижение в реформах в рамках переговорного процесса — путь, который проходила та же Польша, в которой с 1993 по 2022 гг. запас ПИИ увеличился в 20 раз.

В этом плане Украина не является уникальной, а значит, сможет привлекать по меньшей мере $15 млрд ПИИ ежегодно, которые будут необходимы для восстановления и устойчивого развития.

Хотите, чтобы деньги работали на вас? Разместите депозит и с помощью нашей программы «Бонус к депозиту» получите повышенную процентную ставку. Мы договорились с другими банками, чтобы они платили больше. Подробнее здесь:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.