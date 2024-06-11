ЕС создает программу поддержки инвестиций в Украину на €1,4 миллиарда — Finance.ua

ЕС создает программу поддержки инвестиций в Украину на €1,4 миллиарда Сегодня 16:45 — Казна и Политика

ЕС создает программу поддержки инвестиций в Украину на €1,4 миллиарда

Европейский Союз оказывает Украине основательную финансовую помощь в рамках бюджетного Украинского фонда в объеме 50 миллиардов евро и вместе с партнерскими европейскими банками создает финансовую программу в объеме 1,4 миллиарда евро для привлечения в Украину внешних капитальных инвестиций.

Об этом сегодня в Берлине во время конференции по восстановлению Украины заявила президент Европейской Комиссии Урсула фон дер Ляйен.

«Здесь, в Берлине мы подписываем первое соглашение стоимостью 1,4 миллиарда евро с нашими банками-партнерами, чтобы привлечь инвестиции в Украину из нашего частного сектора. Мы также приступим к целенаправленной поддержке для капитальных инвестиций в Украину. Таким образом, мы, ЕС, поможем им (инвесторам) устранить некоторые риски, ассоциированные с капитальными инвестициями», — отметила президент Еврокомиссии.

Она отметила, что целью таких усилий является улучшить доступ к финансированию украинского бизнеса, особенно в измерении инвестиций в малые и средние предприятия, а также в «стартапы», которые могут помочь модернизировать экономику Украины, в частности, в таких сферах, как IT и цифровизация, возобновляемая энергетика и создание критических сырьевых материалов.

«Мы начнем с пилотных проектов для решения наиболее неотложных потребностей, эти проекты могут быть со временем расширены. Я знаю, что бизнес-сообщество хотело бы увеличить свои взносы. Вместе мы можем мобилизовать финансовую мощь для того, чтобы помочь Украине сопротивляться (агрессии. — Ред.) и восстанавливаться», — подчеркнула Урсула фон дер Ляйен.

Она напомнила, что Украинский фонд в объеме 50 миллиардов евро, созданный в многолетнем бюджете ЕС на 2024−2027 годы, подкреплен основательным планом реформ и инвестиций, представленным правительством Украины, и этот план уже реализуется. В рамках Украинского фонда Украина уже получила от ЕС 6 млрд евро.

Укрінформ По материалам:

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