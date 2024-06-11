Украине потребуется до $30 миллиардов ежегодных инвестиций в следующие 10 лет — Шмыгаль Сегодня 15:29 — Казна и Политика

Украине потребуется до $30 миллиардов ежегодных инвестиций в следующие 10 лет — Шмыгаль

Украине потребуется от 10 до 30 млрд долларов ежегодных инвестиций в следующие 10 лет.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль в ходе онлайн-участия в заседании Многосторонней координационной платформы доноров министерского уровня.

«Украине потребуется от 10 до 30 млрд долларов ежегодных инвестиций в последующие 10 лет», — подчеркнул премьер.

Приоритеты для работы платформы

Он также выделил задачи и приоритеты для работы платформы.

«Первое — это финансовая стабильность для Украины. Дефицит нашего бюджета составляет около 20% ВВП. Для нас также важно, чтобы ваша поддержка была прогнозируемой, ритмичной и стабильной», — сказал Шмыгаль.

В то же время правительство Украины продолжает принимать меры по повышению собственных доходов бюджета. В частности, запущен ряд программ стимулирования экономики, которые дали положительный эффект.

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«В прошлом году ВВП возобновился на 5,3%. За первые четыре месяца этого года рост на 4,4%. Происходит увеличение экспорта и инвестиций», — отметил глава правительства.

Премьер-министр подчеркнул, что одним из приоритетов должна стать передача российских замороженных суверенных активов для устойчивости и восстановления Украины.

По словам главы правительства, для быстрого экономического восстановления в условиях войны Украине также важно установить долгосрочный план системной финансовой поддержки до 2027 года.

Приоритеты быстрого восстановления

Шмыгаль отметил, что пять приоритетов быстрого восстановления остаются в силе на этот и следующий год.

Это восстановление жилья, гуманитарное разминирование, восстановление критической инфраструктуры, восстановление экономики и энергетика. В то же время после беспрецедентных ударов россии по украинской энергосистеме в особой поддержке нуждается энергетический сектор.

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«Больше ПВО, больше энергетического оборудования, содействие расширению импорта электроэнергии в Украину, помощь в децентрализации энергосистемы. Все это нужно уже сегодня», — подчеркнул премьер-министр.

Шмыгаль также напомнил, что правительство на прошлой неделе приняло Матрицу реформ — аналитический инструмент для эффективного принятия решений и управления процессом внедрения реформ.

«Нам нужны восстановление, доступ к внешним рынкам и улучшение логистики. Нам нужны внешние инвестиции и трансфер технологий от наших партнеров», — отметил глава правительства.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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