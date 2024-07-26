Недвижимость за рубежом: самые популярные направления для инвесторов — Finance.ua

Недвижимость за рубежом: самые популярные направления для инвесторов Сегодня 15:01 — Недвижимость

Недвижимость за рубежом: самые популярные направления для инвесторов

В условиях нестабильной экономической ситуации в Украине и при желании иметь безопасное место для отдыха или проживания, украинцы, имеющие для этого финансовые возможности, все чаще инвестируют в зарубежную недвижимость.

Самые популярные направления для таких покупок, по словам экспертов, — страны Средиземноморского региона, в частности Турция, Испания, а также Болгария и Хорватия.

«Покупка недвижимости за рубежом действительно стала популярной среди людей, имеющих значительные сбережения, особенно в контексте нестабильной политической и экономической ситуации», — отметила соучредитель Concord Fintech Solutions Елена Соседка.

В частности, по данным экспертов, чаще всего украинцы покупают недвижимость в Турции и Испании. Причины очевидные: привлекательный климат, развитая инфраструктура и относительно низкие цены на жилье. Города на побережье Средиземного моря предлагают широкий выбор апартаментов и вилл по разным ценам.

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Кроме того, процедура покупки недвижимости, например, в Турции для иностранцев довольно простая и быстрая, что также способствует популярности этого направления. Есть возможности вложить средства в строящийся дом и таким образом сэкономить, или же приобрести уже готовое жилье.

Цены на квартиры здесь стартуют от 36 тысяч евро.

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УНН По материалам:

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