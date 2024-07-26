Недвижимость за рубежом: самые популярные направления для инвесторов — Finance.ua

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Недвижимость за рубежом: самые популярные направления для инвесторов

Недвижимость
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Недвижимость за рубежом: самые популярные направления для инвесторов
Недвижимость за рубежом: самые популярные направления для инвесторов
В условиях нестабильной экономической ситуации в Украине и при желании иметь безопасное место для отдыха или проживания, украинцы, имеющие для этого финансовые возможности, все чаще инвестируют в зарубежную недвижимость.
Самые популярные направления для таких покупок, по словам экспертов, — страны Средиземноморского региона, в частности Турция, Испания, а также Болгария и Хорватия.

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«Покупка недвижимости за рубежом действительно стала популярной среди людей, имеющих значительные сбережения, особенно в контексте нестабильной политической и экономической ситуации», — отметила соучредитель Concord Fintech Solutions Елена Соседка.
В частности, по данным экспертов, чаще всего украинцы покупают недвижимость в Турции и Испании. Причины очевидные: привлекательный климат, развитая инфраструктура и относительно низкие цены на жилье. Города на побережье Средиземного моря предлагают широкий выбор апартаментов и вилл по разным ценам.
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Кроме того, процедура покупки недвижимости, например, в Турции для иностранцев довольно простая и быстрая, что также способствует популярности этого направления. Есть возможности вложить средства в строящийся дом и таким образом сэкономить, или же приобрести уже готовое жилье.
Цены на квартиры здесь стартуют от 36 тысяч евро.
Кстати, Finance.ua предлагает оформить туристическое страхование онлайн по выгодным ценам. Действие полиса распространяется по всему миру.

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По материалам:
УНН
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