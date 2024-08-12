Иностранные инвесторы бегут из Китая: вывели рекордную сумму денег — Finance.ua

Иностранные инвесторы бегут из Китая: вывели рекордную сумму денег Сегодня 13:35 — Мир

Иностранные инвесторы бегут из Китая: вывели рекордную сумму денег

Зарубежные фирмы вывели рекордные $15 млрд из Китая во втором квартале 2024 года.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на данные Государственного управления валютного контроля.

Обязательства Китая по прямым инвестициям в его платежном балансе упали почти на 15 млрд дол. за период с апреля по июнь, что стало лишь вторым случаем, когда этот показатель стал отрицательным. За первые шесть месяцев он сократился примерно на 5 миллиардов долларов.

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Прямые иностранные инвестиции в Китай в течение первого полугодия 2024 г. были самыми низкими с начала пандемии в 2020 году.

Если падение продлится до конца года, это будет первый годовой чистый отток капитала, по меньшей мере с 1990 года, когда начинается сбор сопоставимых данных.

Иностранные инвестиции в Китай в последние годы резко сократились после того, как в 2021 году достигли рекордного показателя в 344 млрд долларов.

Китайские исходные инвестиции также достигли рекорда: во втором квартале фирмы отправили за границу 71 млрд долл., что более чем на 80% больше, чем за аналогичный период прошлого года (39 млрд долл.).

Китайские компании стремительно наращивают инвестиции, вкладывая средства в такие проекты, как производство электромобилей и аккумуляторных батарей.

Данные также показали, что аномалия в измерении торгового профицита Китая продолжает расти, достигнув рекордных 87 млрд долларов во втором квартале и увеличившись почти до 150 млрд дол. за первое полугодие.

Економічна Правда По материалам:

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