Иностранные инвесторы бегут из Китая: вывели рекордную сумму денег — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Иностранные инвесторы бегут из Китая: вывели рекордную сумму денег

Мир
102
Иностранные инвесторы бегут из Китая: вывели рекордную сумму денег
Иностранные инвесторы бегут из Китая: вывели рекордную сумму денег
Зарубежные фирмы вывели рекордные $15 млрд из Китая во втором квартале 2024 года.
Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на данные Государственного управления валютного контроля.
Обязательства Китая по прямым инвестициям в его платежном балансе упали почти на 15 млрд дол. за период с апреля по июнь, что стало лишь вторым случаем, когда этот показатель стал отрицательным. За первые шесть месяцев он сократился примерно на 5 миллиардов долларов.
Читайте также
Прямые иностранные инвестиции в Китай в течение первого полугодия 2024 г. были самыми низкими с начала пандемии в 2020 году.
Если падение продлится до конца года, это будет первый годовой чистый отток капитала, по меньшей мере с 1990 года, когда начинается сбор сопоставимых данных.
Иностранные инвестиции в Китай в последние годы резко сократились после того, как в 2021 году достигли рекордного показателя в 344 млрд долларов.
Читайте также
Китайские исходные инвестиции также достигли рекорда: во втором квартале фирмы отправили за границу 71 млрд долл., что более чем на 80% больше, чем за аналогичный период прошлого года (39 млрд долл.).
Китайские компании стремительно наращивают инвестиции, вкладывая средства в такие проекты, как производство электромобилей и аккумуляторных батарей.
Данные также показали, что аномалия в измерении торгового профицита Китая продолжает расти, достигнув рекордных 87 млрд долларов во втором квартале и увеличившись почти до 150 млрд дол. за первое полугодие.
По материалам:
Економічна Правда
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.