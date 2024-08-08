Фондовые рынки в Европе показали лучший суточный результат за 9 месяцев после падения — Finance.ua

Фондовые рынки в Европе показали лучший суточный результат за 9 месяцев после падения Сегодня 12:12 — Фондовый рынок

Фондовые рынки в Европе показали лучший суточный результат за 9 месяцев после падения

Европейские фондовые рынки показали 7 августа лучший суточный результат за последние девять месяцев после падения в начале недели из-за опасений по поводу рецессии в США.

Об этом сообщает CNBC

Европейский индекс Stoxx 600 закрылся на 1,56% выше в среду по сравнению со вторником. Это его лучший результат за одну сессию более чем за девять месяцев.

Французский CAC 40 подскочил на 1,9%, британский индекс FTSE 100 вырос на 1,75%, а германский DAX повысился на 1,47%.

Отмечается, что банки компенсировали на торгах в среду недавние резкие потери ростом на 3%, в то время как акции компаний по предоставлению финансовых услуг прибавили 2,36%.

Вчера по итогам торгов на фондовой бирже индекс Nikkei показал наибольший однодневный рост в истории, «взлетев» более чем на 3 200 пунктов после рекордного падения днем ​​ранее.

Укрінформ По материалам:

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