Что происходит на фондовых рынках после «адского шторма» — Finance.ua

Что происходит на фондовых рынках после «адского шторма» Сегодня 14:45 — Фондовый рынок

Что происходит на фондовых рынках после «адского шторма»

не повышать ставки на фоне рыночной волатильности. Об этом сообщает Азиатские фондовые рынки выросли в среду: одной из причин этого стало то, что Банк Японии решилволатильности. Об этом сообщает Reuters

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Как сообщается, индекс Nikkei вырос на 1,2% после 10-процентного «ралли» во вторник: это свидетельствует о том, что инвесторы нашли свою опору после недавнего обвала. Напомним, в понедельник индекс упал на 13%, что назвали самым большим обвалом с 1987 года.

Накануне экономические настроения в Азии были очень шаткими, но ситуация стабилизировалась, когда заместитель председателя центрального банка Японии Шиничи Учида сказал в своей речи перед бизнес-лидерами, что центробанк не будет повышать процентные ставки.

При этом доллар вырос на 1,8%, до 146,84 к иене, хотя американская валюта все еще остается значительно более слабой, если сравнивать с июльским пиком в 161,96.

Эксперты внимательно следят за японской валютой, поскольку быстрый рост последней считается одной из причин нестабильности на мировых рынках.

Отметим, что обновление происходит и на западных фондовых рынках. Европейский индекс Stoxx 600 вырос на 0,8% в начале торгов, а фьючерсы на Nasdaq выросли на 0,9%.

Обвал фондовых рынков — главные новости

Десятки крупных мировых компаний потеряли сотни миллиардов долларов в результате падения мировых фондовых рынков, произошедшего 5 августа. Среди главных причин этого специалисты называли рост опасений по поводу вероятной рецессии в США.

УНІАН По материалам:

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