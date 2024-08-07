Что происходит на фондовых рынках после «адского шторма» — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Что происходит на фондовых рынках после «адского шторма»

Фондовый рынок
106
Что происходит на фондовых рынках после «адского шторма»
Что происходит на фондовых рынках после «адского шторма»
Азиатские фондовые рынки выросли в среду: одной из причин этого стало то, что Банк Японии решил не повышать ставки на фоне рыночной волатильности. Об этом сообщает Reuters.
Читайте также
Как сообщается, индекс Nikkei вырос на 1,2% после 10-процентного «ралли» во вторник: это свидетельствует о том, что инвесторы нашли свою опору после недавнего обвала. Напомним, в понедельник индекс упал на 13%, что назвали самым большим обвалом с 1987 года.
Накануне экономические настроения в Азии были очень шаткими, но ситуация стабилизировалась, когда заместитель председателя центрального банка Японии Шиничи Учида сказал в своей речи перед бизнес-лидерами, что центробанк не будет повышать процентные ставки.
Читайте также
При этом доллар вырос на 1,8%, до 146,84 к иене, хотя американская валюта все еще остается значительно более слабой, если сравнивать с июльским пиком в 161,96.
Эксперты внимательно следят за японской валютой, поскольку быстрый рост последней считается одной из причин нестабильности на мировых рынках.
Отметим, что обновление происходит и на западных фондовых рынках. Европейский индекс Stoxx 600 вырос на 0,8% в начале торгов, а фьючерсы на Nasdaq выросли на 0,9%.
Читайте также

Обвал фондовых рынков — главные новости

Десятки крупных мировых компаний потеряли сотни миллиардов долларов в результате падения мировых фондовых рынков, произошедшего 5 августа. Среди главных причин этого специалисты называли рост опасений по поводу вероятной рецессии в США.
По материалам:
УНІАН
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.