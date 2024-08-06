Рыночная стоимость технологических гигантов сократилась на 900 миллиардов долларов из-за глобального падения акций — Finance.ua
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Рыночная стоимость технологических гигантов сократилась на 900 миллиардов долларов из-за глобального падения акций

Фондовый рынок
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Рыночная стоимость технологических гигантов сократилась на 900 миллиардов долларов из-за глобального падения акций
Рыночная стоимость технологических гигантов сократилась на 900 миллиардов долларов из-за глобального падения акций
В понедельник, 5 августа, акции ведущих технологических компаний, таких как Alphabet, Amazon, Meta Platforms, Microsoft, Tesla, Apple и Nvidia, упали на 6,5%, что привело к потере общей рыночной стоимости этих компаний почти на 900 миллиардов долларов.
Об этом сообщает Reuters.
Акции производителей чипов тоже снизились. Advanced Micro Devices, Intel, Super Micro Computer и Broadcom потеряли в цене на 7,8%. Индекс полупроводников Филадельфии снизился почти на 3%.
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Причиной такого падения стал слабый отчет о заработной плате в США, который заставил инвесторов обратиться к более безопасным активам и повысил ожидания снижения процентных ставок Федеральной резервной системой для стимулирования экономического роста.
Кроме того, решение Berkshire Hathaway сократить свою долю в Apple вызвало беспокойство по поводу перспектив развития технологического сектора.
Также отмечается, что в последнее время инвесторы стали сомневаться в том, как быстро окупятся вложения в искусственный интеллект. Финансовые отчеты Amazon, Microsoft и Alphabet лишь усугубили эти сомнения, поскольку большие затраты на развитие этой технологии могут уменьшить доходы компаний.
Рыночная стоимость технологических гигантов сократилась на 900 миллиардов долларов из-за глобального падения акций
В то же время, несмотря на текущий спад, акции Nvidia продемонстрировали значительный рост в этом году, почти удвоившись в цене после роста более чем на 200% в 2023 году.
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Также некоторые аналитики полагают, что нынешний спад может создать благоприятные условия для инвесторов, позволяя им приобрести акции крупных технологических компаний по более выгодным ценам. Они указывают на потенциальную долгосрочную отдачу от инвестиций в генеративный искусственный интеллект (genAI), а также сильные рыночные позиции этих компаний.
«Наш 24-летний опыт работы с технологическими акциями показывает, что во время панических и иррациональных распродаж следует держаться за акции лучших технологических компаний и лидеров роста», — сказал аналитик Wedbush Securitie Дэн Айвз.
По материалам:
Діло
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