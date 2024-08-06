Глобальный обвал фондовых рынков: мнение экспертов Европы, США, Азии — Finance.ua

Глобальный обвал фондовых рынков: мнение экспертов Европы, США, Азии Сегодня 10:33 — Фондовый рынок

Глобальный обвал фондовых рынков: мнение экспертов Европы, США, Азии

Эксперты прокомментировали глобальный обвал фондовых рынков в понедельник, 5 августа. Многие аналитики считают, что ситуация не так плоха, как кажется на первый взгляд.

Бывший экономист Федеральной резервной системы США Клаудия Сахм заявила в комментарии Bloomberg , что хотя США еще не находятся в состоянии рецессии, они «некомфортно близки к этому», и предусмотрела, что в центробанке могут пересмотреть свой подход, чтобы учесть возрастающие риски.

«В общем, мы находимся в сильной позиции. Если мы посмотрим на все, что мы знаем об экономике США сейчас, то очень маловероятно, что мы находимся в рецессии», — сказал Сахм.

По ее словам, центральному банку США было бы нецелесообразно действовать немедленно в ответ на растущие риски.

«В такой момент важно спокойствие. Тот факт, что Федеральная резервная система действует медленно и обдуманно, — это хорошо, верно? Последнее, что нам нужно, — это чтобы они подключились к этой эмоциональной волне», — сказала она.

По ее словам, ФРС «очень осторожна. Она может быть очень медленной. Но когда факты изменятся и она возьмет себя в руки, она начнет действовать и сделает то, что должна сделать».

«Учитывая, что в настоящее время целевой ориентир ФРС находится в диапазоне от 5,25 до 5,5%, политики «сейчас находятся в таком положении, что могут сделать достаточно много», — сказал Сахм.

Со своей стороны издание Reuters узнало, что думают эксперты со всего мира по поводу сегодняшнего падения фондовых рынков.

Что думают эксперты в США

Руководитель отдела эмпирического анализа легких акций Allspring Невилл Джавери отметил, что, вероятно, от ФРС ожидали более активных действий из-за показателей по безработице.

«Я сомневаюсь, что ФРС снизит ставки до сентября, потому что рынок распродается. У ФРС двойной мандат — инфляция и стабильная занятость. Это то, к чему они стремятся. Поэтому я не ожидаю экстренного снижения ставок. Они будут ждать и наблюдать до сентября. Несмотря на распродажу, непохоже, что на финансовом рынке сейчас существует какой-то стресс», — отметил эксперт.

При этом главный рыночный стратег Yardeni Research Эрик Валлерстайн назвал ситуацию на мировых фондовых рынках стечением обстоятельств.

«Быстрое сворачивание финансируемых иеной сделок и геополитическая напряженность на Ближнем Востоке. И шекель, и израильский фондовый рынок упали, и в технологическом секторе было много переполненных позиций. А потом мы получили слабый отчет по занятости и слабые данные по прибыли. Таким образом, это как бы 5 вещей ударили вместе», — объяснил эксперт.

Он не думает, что рецессия обязательно наступит, но исторически сложилось так, что перед рецессией рынок предполагает, что эти быстрые сокращения будут происходить в основном потому, что они видят финансовый кризис.

Что думают эксперты в Европе

Со своей стороны, главный аналитик по Европе Jefferies Мохит Куман отметил, что ситуация с занятостью в США не катастрофическая.

«Мы не рассматриваем коррекцию в рискованных активах как начало спада. На наш взгляд, коррекция и очищение позиций действительно имеют смысл», — считает он.

Старший аналитик по финансовым рынкам Capital.com Кайл Родда заявил, что «рынки находятся в состоянии краха, и по всему миру разливается красное море».

«По сути, мы наблюдаем массовое сокращение заемных средств, поскольку инвесторы продают активы, чтобы покрыть свои убытки. Стремительность этого движения застала многих инвесторов врасплох; сейчас происходит много панических продаж, что и влечет за собой нелинейную реакцию цен активов на довольно простые фундаментальные показатели», — объяснил Родда.

Мнение экспертов в Азии

К тому же главный валютный стратег Mizuho Securities Масафуми Ямамото опасается, что есть риск, что доллар-иена будет падать и дальше.

«В ближайшей перспективе поддержкой будет уровень 144,50, где находится 90-недельная скользящая средняя. Если это так, я думаю, что следующей целью будет 140. Но я бы сказал, что рыночная цена снижения ставки ФРС на 50 базисных пунктов на сентябрьском заседании — это слишком много. Экономика США демонстрирует признаки замедления, но все не так плохо, как оценивает рынок», — подытожил эксперт.

Глобальный обвал фондовых рынков — что известно

Десятки крупнейших компаний мира потеряли сотни миллиардов долларов из-за падения мировых фондовых рынков в понедельник, 5 августа. Причиной резкого обвала стал рост опасений по поводу вероятной рецессии в США, из-за чего инвесторы начали массово избавляться от ценных бумаг и других активов.

УНІАН По материалам:

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