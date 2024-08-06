Ситуация на мировых биржах пока не выглядит «черным понедельником», Украине бояться нечего — мнение банкира Сегодня 15:15 — Фондовый рынок

Ситуация на мировых биржах пока не выглядит «черным понедельником», Украине бояться нечего — мнение банкира

Происходящее падение цен на глобальных рынках акций пока больше похоже на коррекцию, чем на паническую распродажу и тотальный обвал, почти в каждом случае есть вполне рациональное объяснение, угрозы Украине от такого поведения рынков нет, такое мнение высказал председатель правления Юнекс Банка Иван Свитек в комментарии агентству «Интерфакс-Украина».

«Азиатские рынки вслед за японским реагируют на повышение ключевой ставки. Американский рынок напуган данным по безработице и деловой активности, что порождает разговоры о возможной рецессии. Активно обсуждаются слухи о вероятно надутом пузыре „искусственного интеллекта“», — описал он ситуацию.

Свитек добавил, что дополнительно рынки отреагировали на новость о продаже компанией Berkshire Hathaway Уоррена Баффета акций Apple на $75,5 млрд.

«Да и ситуация между Ираном и Израилем придает нервозности рынкам», — отметил глава банка еще одну причину падения, которое наблюдается на мировых фондовых рынках.

По его мнению, предсказать дальнейшее поведение инвесторов сложно: оценка новых данных и текущей ситуации может спровоцировать как дополнительную распродажу, так и резкий разворот к тенденции покупки.

«Повторюсь, пока ситуация не выглядит „черным понедельником“. Хотя здесь ничего исключать нельзя», — подытожил Свитек.

Банкир также отметил, что турбулентность на мировых рынках прямо и в краткосрочной перспективе никак не может отразиться на Украине.

«Что касается Украины, то ей бояться нечего. Она и так находится в спровоцированном войной глубоком кризисе. Экономика и страна в целом во многом держатся за счет западной помощи. Инвестиции в страну очень ограничены, фондовый рынок практически отсутствует», — пояснил председатель правления Юнекс Банка.

Комментируя обвал цен криптовалют, Свитек отметил, что это очень спекулятивный рынок, который остро реагирует на любые новости.

«Огромная армия небольших инвесторов может в считанные часы обрушить котировки или, наоборот, поднять их на десятки процентов. Инвестиции в этот актив всегда были очень рискованными. Однако я не думаю, что колебания криптовалют могут существенно повлиять на другие рынки», — резюмировал он.

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