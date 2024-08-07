Из-за «обвала» фондовых рынков есть риски уменьшения западной помощи Украине — Гетманцев — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Из-за «обвала» фондовых рынков есть риски уменьшения западной помощи Украине — Гетманцев

Казна и Политика
48
Из-за «обвала» фондовых рынков есть риски уменьшения западной помощи Украине — Гетманцев
Из-за «обвала» фондовых рынков есть риски уменьшения западной помощи Украине — Гетманцев
Депутат Верховной Рады от фракции «Слуга народа», председатель парламентского комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Даниил Гетманцев считает, что из-за «обвала» фондовых рынков есть риски уменьшения западной помощи Украине.
Об этом он сказал в комментарии Українським Новинам.
«Конечно, есть опасения, что в период финансовых кризисов правительства стран-партнеров будут заняты решением, прежде всего, внутренних проблем и спасением национальных экономик. Есть риски уменьшения западной помощи», — рассказал нардеп.
Читайте также
При этом он подчеркнул, что «как показал последний год риски уменьшения помощи есть и без потенциального финансового кризиса».
По его словам, мировой финансовый кризис дополнительно обострит внутриполитические (избирательные) процессы, которые могут быть использованы отдельными силами, в частности агрессором, для усиления общественного недовольства и на этом фоне сокращения помощи Украине.
Читайте также
«Я бы не умалял, но и не преувеличивал эти риски. Есть определенная „усталость“ от войны в западных странах, но за 2,5 года лидеры этих стран хорошо поняли еще большую опасность толерантности российской агрессии. С опозданием, возможно, не в желаемом объеме, но мы получаем необходимую помощь», — добавил он.
Ссылаясь на данные Кильского института мировой экономики (Ukraine support tracker), Гетманцев подчеркнул, что внешняя поддержка Украины (военная, финансовая, гуманитарная), которую предоставляют основные страны-союзники, состоит из перераспределения по 0,1−0,2% ВВП стран-партнеров, которое, к тому же, частично возвращается донорам, если речь идет о прямых поставках военной техники.
Читайте также
«Как бы это ни звучало и ни воспринималось, но это цена за сдерживание российской военной машины, и время, которое выиграют западные страны для военного усиления в свете всех возможных негативных сценариев реализации геополитических рисков. Поэтому ожидаем, что поддержка от основных стран будет продолжаться, даже при повышенной финансовой турбулентности», — подытожил депутат.
По материалам:
Українські Новини
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.