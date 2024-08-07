Из-за «обвала» фондовых рынков есть риски уменьшения западной помощи Украине — Гетманцев Сегодня 16:48 — Казна и Политика

Из-за «обвала» фондовых рынков есть риски уменьшения западной помощи Украине — Гетманцев

Депутат Верховной Рады от фракции «Слуга народа», председатель парламентского комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Даниил Гетманцев считает, что из-за «обвала» фондовых рынков есть риски уменьшения западной помощи Украине.

Об этом он сказал в комментарии Українським Новинам.

«Конечно, есть опасения, что в период финансовых кризисов правительства стран-партнеров будут заняты решением, прежде всего, внутренних проблем и спасением национальных экономик. Есть риски уменьшения западной помощи», — рассказал нардеп.

При этом он подчеркнул, что «как показал последний год риски уменьшения помощи есть и без потенциального финансового кризиса».

По его словам, мировой финансовый кризис дополнительно обострит внутриполитические (избирательные) процессы, которые могут быть использованы отдельными силами, в частности агрессором, для усиления общественного недовольства и на этом фоне сокращения помощи Украине.

«Я бы не умалял, но и не преувеличивал эти риски. Есть определенная „усталость“ от войны в западных странах, но за 2,5 года лидеры этих стран хорошо поняли еще большую опасность толерантности российской агрессии. С опозданием, возможно, не в желаемом объеме, но мы получаем необходимую помощь», — добавил он.

Ссылаясь на данные Кильского института мировой экономики (Ukraine support tracker), Гетманцев подчеркнул, что внешняя поддержка Украины (военная, финансовая, гуманитарная), которую предоставляют основные страны-союзники, состоит из перераспределения по 0,1−0,2% ВВП стран-партнеров, которое, к тому же, частично возвращается донорам, если речь идет о прямых поставках военной техники.

«Как бы это ни звучало и ни воспринималось, но это цена за сдерживание российской военной машины, и время, которое выиграют западные страны для военного усиления в свете всех возможных негативных сценариев реализации геополитических рисков. Поэтому ожидаем, что поддержка от основных стран будет продолжаться, даже при повышенной финансовой турбулентности», — подытожил депутат.

Українські Новини По материалам:

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