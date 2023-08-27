Венчурные инвестиции в Европе упали на 61%, стартапы сокращают рабочие места и отказываются от расширения — Finance.ua

Венчурные инвестиции в Европе упали на 61%, стартапы сокращают рабочие места и отказываются от расширения Сегодня 20:43 — Фондовый рынок

Венчурные инвестиции в Европе упали на 61%, стартапы сокращают рабочие места и отказываются от расширения

Тысячи европейских стартапов борются за сбор средств, многим из них пришлось свернуть планы расширения, поскольку финансирование венчурного капитала резко сократилось из-за вялого экономического роста и повышения процентных ставок.

Об этом пишет The Wall Street Journal.

Повышенная прибыльность, которую сейчас предлагают облигации и другие относительно безопасные инвестиции, отвлекала многих европейских инвесторов от более рискованных и менее обычных классов активов, таких как стартапы.

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Финансирование венчурного капитала значительно сократилось и в США, но спад венчурного капитала в Европе особенно глубок.

По данным PitchBook Data, объем венчурных фондов, инвестирующих в Европу, упал на 61% в первой половине этого года по сравнению с тем же периодом 2022-го, что хуже, чем в США.

Европейский банк реконструкции и развития, Европейский инвестиционный банк и пять членов блока пытаются восполнить дефицит финансирования и ранее в этом году пообещали выделить €3,75 млрд для финансирования европейских технологических компаний.

Без легкого доступа к финансированию стартапы сокращают расходы и сворачивают свои планы роста. GoStudent, австрийская компания цифрового образования, сократила более 10% своей рабочей силы и ушла с рынка США.

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Glovo, испанская компания по доставке еды, в начале этого года уволила 250 человек, около 7% своей рабочей силы.

По данным платформы Otta, в Германии примерно в два раза меньше списков вакансий в сфере технологий, чем год назад.

PitchBook информирует, что объем денег, собранных фондами, продающими свои активы в стартапах с помощью IPO или другими способами, такими как продажа частным инвестиционным компаниям, в этом году, по прогнозам, снизится примерно на 80%.

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