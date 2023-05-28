Из-за глобального кризиса СЕО стартапов уменьшают себе зарплаты — Finance.ua

Из-за глобального кризиса СЕО стартапов уменьшают себе зарплаты Сегодня 18:18 — Личные финансы

Из-за глобального кризиса СЕО стартапов уменьшают себе зарплаты

СЕО стартапов на ранней стадии сейчас зарабатывают в среднем $142 000 в год по сравнению с $150 000 в прошлом году. Некоторые сокращают свои зарплаты до нуля из-за падения объемов венчурного финансирования.

Об этом сообщает WSJ.

Бухгалтерская компания для стартапов Kruze Consulting проанализировала данные более 400 клиентов, чтобы увидеть, как изменились их финансы на фоне экономических проблем.

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Они заметили, что средняя годовая зарплата СЕО компаний, многие из которых являются учредителями на ранней стадии, упала со $150 000 в 2022 году до $142 000 в текущем, это самый низкий показатель за последние четыре года.

Сокращая себе зарплаты, они пытаются сэкономить деньги, чтобы защитить свои компании от тенденции к падению объемов венчурного финансирования в этом году.

Согласно отчету исследовательской компании CB Insights, в первом квартале 2023 г. глобальное венчурное финансирование достигло $58,6 млрд — это на 13% меньше, чем в том же квартале прошлого года. Как следствие, стартапы теперь заключают меньше сделок, а их стоимость падает.

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Стартапы в сфере криптовалют, прямого потребления и электронной коммерции больше всего борются за привлечение капитала. И искусственный интеллект — в тренде. Вместе с тем, пока многие СЕО стартапов на ранних стадиях существенно сокращают зарплату, некоторые другие (в том числе занимающиеся биотехнологиями и здравоохранением), наоборот, повышали свои зарплаты.

Эксперты отмечают, что учредители и СЭО — первые, кто страдает от негативных экономических тенденций. В компании далеко не все могут отказаться от зарплаты на какой-то промежуток времени, ведь людям необходимо на что-то жить и оплачивать счета.

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