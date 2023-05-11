ЕС выделил 20 млн евро для украинских стартапов. Кто будет выдавать гранты — Finance.ua

ЕС выделил 20 млн евро для украинских стартапов. Кто будет выдавать гранты Сегодня 09:15 — Личные финансы

ЕС выделил 20 млн евро для украинских стартапов. Кто будет выдавать гранты

Европейский совет инноваций (EIC) объявил ключевых партнеров программы поддержки украинских стартапов на €20 млн.

Об этом говорится в сообщении EIC.

Украинский консорциум будет управлять грантовым фондом в €12 млн.

Программа на €20 млн призвана поддержать не менее 200 украинских глубокотехнологичных стартапов на сумму до €60 000 каждый. Кроме того, EIC предлагает нефинансовую поддержку: бизнес-консультации и поиск партнеров.

€20 млн будут направлены на ряд инструментов финансовой и нефинансовой поддержки, в частности, на программы поддержки для технологических предпринимателей на разных стадиях, в том числе инкубации, акселерации и выхода на рынки.

Украинский консорциум Seeds of Bravery вместе с партнерами из Украинского фонда стартапов и FundingBox будет управлять грантовым фондом в 12 млн евро.

Сейчас готовится грантовый договор. Проект продлится два года, а первые стартапы получат финансирование уже в 2023 году, отметили в EIC.

Напомним, в июне прошлого года Еврокомиссия выделила финансирование в размере €20 млн в поддержку украинского инновационного сообщества. Это повысит возможность украинских инноваторов взаимодействовать с европейской инновационной экосистемой, выходить на новые рынки и получать преимущества от европейских инструментов финансирования, говорилось в пресс-релизе ЕК.

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Поддержку в размере €20 млн должны выплатить через конкурс предложений для общеевропейской сети ассоциаций стартапов, поддерживаемых украинскими заинтересованными сторонами в области инноваций. По правилам EIC, один участник победившего консорциума получит €12 млн на гранты для стартапов. Еще 8 млн евро должны распределить между остальными членами на другую деятельность.

EIC должна была объявить победителя конкурса еще в марте 2023 года. Основная причина задержки, о которой они не говорили публично, — это страх коррупции.

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