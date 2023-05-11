ЕС выделил 20 млн евро для украинских стартапов. Кто будет выдавать гранты — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

ЕС выделил 20 млн евро для украинских стартапов. Кто будет выдавать гранты

Личные финансы
63
ЕС выделил 20 млн евро для украинских стартапов. Кто будет выдавать гранты
ЕС выделил 20 млн евро для украинских стартапов. Кто будет выдавать гранты
Европейский совет инноваций (EIC) объявил ключевых партнеров программы поддержки украинских стартапов на €20 млн.
Об этом говорится в сообщении EIC.
Украинский консорциум будет управлять грантовым фондом в €12 млн.
Программа на €20 млн призвана поддержать не менее 200 украинских глубокотехнологичных стартапов на сумму до €60 000 каждый. Кроме того, EIC предлагает нефинансовую поддержку: бизнес-консультации и поиск партнеров.
Читайте также
€20 млн будут направлены на ряд инструментов финансовой и нефинансовой поддержки, в частности, на программы поддержки для технологических предпринимателей на разных стадиях, в том числе инкубации, акселерации и выхода на рынки.
Украинский консорциум Seeds of Bravery вместе с партнерами из Украинского фонда стартапов и FundingBox будет управлять грантовым фондом в 12 млн евро.
Место для вашей рекламы
Сейчас готовится грантовый договор. Проект продлится два года, а первые стартапы получат финансирование уже в 2023 году, отметили в EIC.
Напомним, в июне прошлого года Еврокомиссия выделила финансирование в размере €20 млн в поддержку украинского инновационного сообщества. Это повысит возможность украинских инноваторов взаимодействовать с европейской инновационной экосистемой, выходить на новые рынки и получать преимущества от европейских инструментов финансирования, говорилось в пресс-релизе ЕК.
Читайте также
Поддержку в размере €20 млн должны выплатить через конкурс предложений для общеевропейской сети ассоциаций стартапов, поддерживаемых украинскими заинтересованными сторонами в области инноваций. По правилам EIC, один участник победившего консорциума получит €12 млн на гранты для стартапов. Еще 8 млн евро должны распределить между остальными членами на другую деятельность.
EIC должна была объявить победителя конкурса еще в марте 2023 года. Основная причина задержки, о которой они не говорили публично, — это страх коррупции.

Finance.ua уже и в Instagram. Присоединяйтесь! 📱

По материалам:
Forbes.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.