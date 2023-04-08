За 2022 год украинские стартапы получили $6 млрд дохода — Google — Finance.ua
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За 2022 год украинские стартапы получили $6 млрд дохода — Google

Фондовый рынок
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За 2022 год украинские стартапы получили $6 млрд дохода — Google
За 2022 год украинские стартапы получили $6 млрд дохода — Google
В 2022 году, несмотря на войну, украинские стартапы получили более $6 млрд дохода — на $542 млн больше, чем в 2021 году — и с 2020 года их стоимость выросла в три раза.
Такие данные были обнародованы в компании Google в рамках программы «Фонд поддержки Google для стартапов в Украине». Также в Google поделились результатами работы программы за год.
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С марта 2022 года Google for Startups — программа, которая выделяет финансовую помощь и оказывает поддержку со стороны Google украинским стартапам, чтобы помочь поддерживать и развивать компании — профинансировал три когорты в рамках Фонда поддержки Google для стартапов в Украине в размере $5 млн.
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Поддержанные стартапы (в общей сложности их 58) не только выживают во время войны, но и достигают роста. Большинство этих компаний вышли в новые страны и рынки. За последний год реципиенты Ukraine Support Fund:
  • привлекли $10,2 млн,
  • увеличили доходы в среднем на 106%,
  • трудоустроили более 800 технических работников (из них 46% женщин) и наняли 216 человек.
При этом общая ситуация на рынке остается достаточно неблагоприятной. Более 90% украинских стартапов говорят, что им необходима финансовая поддержка для продолжения деятельности и расширения.

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По материалам:
Ain.Ua
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