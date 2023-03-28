Украинский технологический стартап разрабатывает космическую ракету — Finance.ua

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Украинский технологический стартап разрабатывает космическую ракету

Технологии&Авто
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Украинский стартап Promin Aerospace, несмотря на полномасштабную военную агрессию государства-террориста, готовится к первому испытанию ракеты-носителя собственной разработки.
В ближайшее время компания намерена опробовать технологию запуска малых спутников на орбиту Земли, сообщил Михаил Рудоминский, генеральный директор и соучредитель стартапа.
Исследовательская лаборатория и команда Promin Aerospace находятся в Днепре. Команда изъявила четкую позицию оставаться в Украине, несмотря на регулярные ракетные обстрелы города оккупантами. Правда, не разглашает адрес мощностей.
Украинский технологический стартап разрабатывает космическую ракету
В 2021 году стало известно, что Promin Aerospace привлек $500 000 в раунде pre-seed от венчурного фонда QPDigital для строительства самой маленькой орбитальной ракеты в истории. А в конце лета 2022 года украинская космическая компания получила $100 000 инвестиций от Google.
В прошлом году стартап планировал расширить штат и привлечь еще больше инвестиций. Однако из-за вторжения окупантов 24 февраля 2022 года компании пришлось внести коррективы в свои планы. Promin Aerospace сосредоточились на проектировании ракеты за средства, собранные ранее.
Команда Promin Aerospace разрабатывает ракету, которая должна стать в несколько раз дешевле аналогов. У нее нет конкретных стадий во время полета — когда отработанный элемент отделяется и начинает гореть другой. Ракета Promin Aerospace будет сгорать постепенно на протяжении всего полета. Разработчики считают, что именно такой подход и экономит деньги.
Ранее команда договорилась об испытаниях ракеты на космодроме в Шотландии, однако не исключает возможности, что первые испытания состоятся и в Украине. В рамках пилотного запуска ракета украинской компании поднимется на высоту 100 метров.

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По материалам:
noworries
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