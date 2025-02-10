Венчурные фонды, научные парки и R&D: в Минцифры обозначили планы по расширению пространства «Дія.City» — Finance.ua

Венчурные фонды, научные парки и R&D: в Минцифры обозначили планы по расширению пространства «Дія.City» Сегодня 07:06 — Казна и Политика

Венчурные фонды, научные парки и R&D: в Минцифры обозначили планы по расширению пространства «Дія.City»

Налоговое пространство «Дія.City» в 2025 году будет расширено для привлечения венчурных фондов, научных парков, R&D и технических испытаний.

Об этом сообщил вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий — министр цифровой трансформации Михаил Федоров во время мероприятия, посвященного третьей годовщине «Дія.City».

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«У нас есть амбиция — создать лучшие условия для открытия в Украине венчурных фондов. Поэтому мы работаем над проектом „Дія.City Invest“. Мы уже должны думать о том, как привлекать инвестиции на восстановление, и нам нужно создать правильные легкие условия для работы венчурных инвестиций. В настоящее время у нас крупнейшим ангельским инвестором является Фонд развития инноваций. Государственный, и это неправильно, должны быть частные венчурные фонды. И подпроект „Дія.City Invest“ позволит это сделать», — сказал Федоров.

Также совместно с Минобразования продолжается работа над проектом Science City, который позволит инкорпорировать в «Дія.City» научные парки и будет иметь положительное влияние на дальнейшее развитие наукоемких отраслей украинской экономики.

«Ну и, конечно, расширение видов деятельности. Мы планируем в ближайшее время предложить изменения в закон и добавить еще R&D и технические испытания как вид деятельности. Потому что мы видим множество компаний, частный сектор, который фактически начинает заниматься наукой. И это супер, это то, что приводит к изменениям, инновациям во многих сферах», — отметил министр.

Укрінформ По материалам:

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