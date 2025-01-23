В Минцифре рассказали о проекте «Дія.City Invest», который призван стимулировать запуск венчурных фондов в Украине — Finance.ua

В Минцифре рассказали о проекте «Дія.City Invest», который призван стимулировать запуск венчурных фондов в Украине Сегодня 19:30 — Казна и Политика

В Минцифре рассказали о проекте «Дія.City Invest», который призван стимулировать запуск венчурных фондов в Украине

Заместитель министра цифровой трансформации Александр Борняков, отвечающий за стартап-экосистему, рассказал Forbes о проекте «Дія.City Invest», который должен стимулировать запуск венчурных фондов в Украине.

«У нас есть проект с рабочим названием „Дія.City Invest“. Его цель — создать условия, чтобы можно было очень просто открыть венчурный фонд по стандартной модели с генеральными партнерами (GP), лимитированными партнерами (LP), мандатами и т. д. », — пояснил Борняков.

Он добавил, что «такая возможность существует и сейчас, но в последний раз законодательство в этой сфере обновлялось лет 10−15 лет назад».

По словам замминистра, концепт проекта обсуждается с Комиссией по ценным бумагам.

«Предложили им сделать упрощенный порядок регистрации фонда для инвестиций в стартапы — резиденты „Дія.City“. Идея в том, чтобы для больших фондов оставить стандартную систему, с регистрацией в комиссии, кучей справок. А если я привлек пять-шесть партнеров и собрал до $50 млн на инвестиции в течение пяти лет, будет упрощенная система», — сказал Александр Борняков.

По его мнению, собственная экосистема ангелов, венчурных фондов в Украине не давала достаточно капитала. Она росла, но в 2014-м началась война и было первое падение, в 2022-м следующее. Поэтому система должным образом не сформирована.

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