В Минцифре рассказали о проекте «Дія.City Invest», который призван стимулировать запуск венчурных фондов в Украине — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

В Минцифре рассказали о проекте «Дія.City Invest», который призван стимулировать запуск венчурных фондов в Украине

Казна и Политика
14
В Минцифре рассказали о проекте «Дія.City Invest», который призван стимулировать запуск венчурных фондов в Украине
В Минцифре рассказали о проекте «Дія.City Invest», который призван стимулировать запуск венчурных фондов в Украине
Заместитель министра цифровой трансформации Александр Борняков, отвечающий за стартап-экосистему, рассказал Forbes о проекте «Дія.City Invest», который должен стимулировать запуск венчурных фондов в Украине.
«У нас есть проект с рабочим названием „Дія.City Invest“. Его цель — создать условия, чтобы можно было очень просто открыть венчурный фонд по стандартной модели с генеральными партнерами (GP), лимитированными партнерами (LP), мандатами и т. д.», — пояснил Борняков.
Он добавил, что «такая возможность существует и сейчас, но в последний раз законодательство в этой сфере обновлялось лет 10−15 лет назад».
По словам замминистра, концепт проекта обсуждается с Комиссией по ценным бумагам.
Читайте также
«Предложили им сделать упрощенный порядок регистрации фонда для инвестиций в стартапы — резиденты „Дія.City“. Идея в том, чтобы для больших фондов оставить стандартную систему, с регистрацией в комиссии, кучей справок. А если я привлек пять-шесть партнеров и собрал до $50 млн на инвестиции в течение пяти лет, будет упрощенная система», — сказал Александр Борняков.
По его мнению, собственная экосистема ангелов, венчурных фондов в Украине не давала достаточно капитала. Она росла, но в 2014-м началась война и было первое падение, в 2022-м следующее. Поэтому система должным образом не сформирована.
По материалам:
dev.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.