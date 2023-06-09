Великобритания ввела новые санкции против беларуси — Finance.ua
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Великобритания ввела новые санкции против беларуси

Мир
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Великобритания ввела новые санкции против беларуси
Великобритания ввела новые санкции против беларуси
Согласно новому законодательству о санкциях, Соединенное Королевство сможет ограничивать экспорт из беларуси и пресекать попытки россии обойти санкции.
Об этом сообщается в пресс-релизе на сайте британского правительства.
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«Этот новый пакет (санкций. — Ред.) усиливает экономическое давление на лукашенко и его режим, который активно способствует военным усилиям россии и игнорирует территориальную целостность Украины», — сказал глава британского МИД Джеймс Клеверли.
Великобритания запретила импорт в страну золота, цемента, древесины и каучука из беларуси. Также заблокирован экспорт в беларусь из Британии банкнот и оборудования, товаров, технологий и материалов, которые могут использоваться для производства химического и биологического оружия.
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В дополнение к регулированию импорта и экспорта Лондон будет препятствовать белорусским медиакомпаниям распространять пропаганду в Британии путем ограничения доступа к сайтам белорусских СМИ.
Согласно новому пакету санкций, ограничения могут быть применены к близким и родственникам тех лиц из беларуси, которые уже под санкциями.
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Кроме того, расширение санкций предполагает ограничение для беларуси доступа к финансовым рынкам Великобритании.
Соединенное Королевство ввело санкции в отношении более 100 человек и организаций, которые участвовали, поддерживали или способствовали притеснению основных прав и свобод человека в беларуси.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Укрінформ
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