Великобритания ввела новые санкции против беларуси — Finance.ua

Великобритания ввела новые санкции против беларуси Сегодня 11:16 — Мир

Великобритания ввела новые санкции против беларуси

Согласно новому законодательству о санкциях, Соединенное Королевство сможет ограничивать экспорт из беларуси и пресекать попытки россии обойти санкции.

Об этом сообщается в пресс-релизе на сайте британского правительства.

«Этот новый пакет (санкций. — Ред.) усиливает экономическое давление на лукашенко и его режим, который активно способствует военным усилиям россии и игнорирует территориальную целостность Украины», — сказал глава британского МИД Джеймс Клеверли.

Великобритания запретила импорт в страну золота, цемента, древесины и каучука из беларуси. Также заблокирован экспорт в беларусь из Британии банкнот и оборудования, товаров, технологий и материалов, которые могут использоваться для производства химического и биологического оружия.

Читайте также Украина призывает G7 и ЕС рассмотреть новые санкции против рф из-за подрыва Каховской ГЭС

В дополнение к регулированию импорта и экспорта Лондон будет препятствовать белорусским медиакомпаниям распространять пропаганду в Британии путем ограничения доступа к сайтам белорусских СМИ.

Согласно новому пакету санкций, ограничения могут быть применены к близким и родственникам тех лиц из беларуси, которые уже под санкциями.

Кроме того, расширение санкций предполагает ограничение для беларуси доступа к финансовым рынкам Великобритании.

Соединенное Королевство ввело санкции в отношении более 100 человек и организаций, которые участвовали, поддерживали или способствовали притеснению основных прав и свобод человека в беларуси.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Укрінформ По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.