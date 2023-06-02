ЕС может смягчить 11-й пакет антироссийских санкций — Bloomberg — Finance.ua

ЕС может смягчить 11-й пакет антироссийских санкций — Bloomberg Сегодня 11:45 — Мир

ЕС может смягчить 11-й пакет антироссийских санкций — Bloomberg

Государства-члены Европейского Союза медленно продвигаются к соглашению по 11-му пакету санкций в связи с вторжением россии в Украину, поскольку ряд предложений, изначально выдвинутых исполнительным органом блока, будут смягчены.

Как сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с последними юридическими текстами в стадии обсуждения, планы по запрещению судам, перевозящим запрещенные товары, заходить в порты ЕС, вероятно, будут частично отменены.

Кроме того, ограничения, касающиеся перевалки с корабля на корабль и судов, которые отключают свои навигационные системы, будут включать льготный период около 30 дней.

Как говорится в материале, первоначальные критерии санкций ослаблены в ходе постоянных переговоров между дипломатическими представителями. В то же время Венгрия и Греция по-прежнему хотят, чтобы некоторые их компании были исключены из списка «международных спонсоров войны».

Кроме того, другие страны озабочены предложениями распространить торговые ограничения на несколько китайских фирм, поставлявших запрещенные товары в россию.

Другие предложенные меры в новом пакете включают запрет на транзит многих товаров через россию и формальное прекращение потоков нефти из страны по северной ветке нефтепровода «Дружба».

ЕС надеется, что пакет будет согласован на следующей неделе.

Напомним, 11-й пакет санкций ЕС в отношении россии направлен на устранение лазеек для обхода антироссийских санкций. Руководство Е С рассматривает вопрос введения санкций против Китая за поддержку российского военно-промышленного комплекса в ходе войны в Украине.

Евросоюз предлагает новый набор санкционных мер, направленных на ограничение импорта высокотехнологичных военных компонентов в российскую федерацию.

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УНІАН По материалам:

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