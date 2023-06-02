ЕС может смягчить 11-й пакет антироссийских санкций — Bloomberg — Finance.ua

ЕС может смягчить 11-й пакет антироссийских санкций — Bloomberg
Государства-члены Европейского Союза медленно продвигаются к соглашению по 11-му пакету санкций в связи с вторжением россии в Украину, поскольку ряд предложений, изначально выдвинутых исполнительным органом блока, будут смягчены.
Как сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с последними юридическими текстами в стадии обсуждения, планы по запрещению судам, перевозящим запрещенные товары, заходить в порты ЕС, вероятно, будут частично отменены.
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Кроме того, ограничения, касающиеся перевалки с корабля на корабль и судов, которые отключают свои навигационные системы, будут включать льготный период около 30 дней.
Как говорится в материале, первоначальные критерии санкций ослаблены в ходе постоянных переговоров между дипломатическими представителями. В то же время Венгрия и Греция по-прежнему хотят, чтобы некоторые их компании были исключены из списка «международных спонсоров войны».
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Кроме того, другие страны озабочены предложениями распространить торговые ограничения на несколько китайских фирм, поставлявших запрещенные товары в россию.
Другие предложенные меры в новом пакете включают запрет на транзит многих товаров через россию и формальное прекращение потоков нефти из страны по северной ветке нефтепровода «Дружба».
ЕС надеется, что пакет будет согласован на следующей неделе.
Напомним, 11-й пакет санкций ЕС в отношении россии направлен на устранение лазеек для обхода антироссийских санкций.
Руководство Е С рассматривает вопрос введения санкций против Китая за поддержку российского военно-промышленного комплекса в ходе войны в Украине.
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