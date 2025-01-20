Великобритания создаст гигантский дата-центр за $2,4 млрд — Finance.ua

Великобритания создаст гигантский дата-центр за $2,4 млрд Сегодня 04:03 — Технологии&Авто

Великобритания создаст гигантский дата-центр за $2,4 млрд

центра обработки данных ИИ. Компания Nscale планирует вложить £2 млрд в строительство объекта, который создаст 500 рабочих мест во время строительства и еще 250 постоянных вакансий для его управления. К 2026 году город Лоутон в Эссексе станет местом размещения крупнейшего в ВеликобританииКомпания Nscale планирует вложитьв строительство объекта, который создаст 500 рабочих мест во время строительства и еще 250 постоянных вакансий для его управления.

Советник округа Эппинг-Форест Стивен Мюррей назвал проект значительной возможностью для региона. Центр, который разместится на Лэнгстон-роуд, станет первым такого рода объектом в Эссексе, укрепляя позиции Великобритании как мирового лидера в области искусственного интеллекта.

Читайте также В США создали первую государственную школу, где будет преподавать искусственный интеллект

Компания Nscale заявила, что проект направлен на стимулирование экономики страны и привлечение коммерческих инвестиций. По словам главного операционного директора компании Алекса Шарпа, мощность центра будет составлять 50 МВт, что сделает его важным инфраструктурным узлом для государственных и частных секторов.

На фоне этих событий правительство объявило о привлечении £14 млрд инвестиций в технологический сектор. Эти средства помогут использовать искусственный интеллект для повышения эффективности здравоохранения, обороны и других ключевых областей.

Читайте также Искусственный интеллект заменит тысячи рабочих мест в банковской сфере — Bloomberg

Доктор Хайдер Раза из Университета Эссекса отметил, что создание центра будет иметь большое влияние на государственный сектор, открывая новые возможности для его модернизации и цифровизации.

Строительство центра обработки данных в Лоутоне подчеркивает стремление Великобритании укрепить свою роль в развитии искусственного интеллекта, одновременно стимулируя региональное развитие и создание новых рабочих мест.

Cryptonews По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.