Великобритания позволяет застраивать поля для урегулирования жилищного кризиса — Finance.ua

Великобритания позволяет застраивать поля для урегулирования жилищного кризиса
В Великобритании решили, что строительство нового жилья важнее природы, и разрешили застраивать поля.
Об этом пишет The Guardian.
Планы по застройке
Согласно правительственной реформе, ежегодно должны строить 370 тысяч новых единиц жилья, из которых четверть планируют возводить в Лондоне.
Читайте также
Поэтому местные администрации внедряют так называемый «серый пояс» территорий, где можно строить дома, — это пустыри, заброшенные автозаправочные станции и стоянки.
Страховка для выезда за границу на Finance.ua 🧐
Однако если территории в «сером поясе» будет мало, властям придется отдавать под застройку земли «зеленого пояса».
Обязательства застройщика
В то же время застройщики должны соблюдать «золотые правила» строительства, обеспечивая детсады, школы, больницы и транспортное сообщение к новому жилью.
Согласно реформе, города во время строительства не могут «сливаться друг с другом» и должны сохранять свою историческую идентичность.
Поделиться новостью