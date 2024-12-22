Великобритания позволяет застраивать поля для урегулирования жилищного кризиса — Finance.ua

Великобритания позволяет застраивать поля для урегулирования жилищного кризиса Сегодня 07:22 — Мир

Великобритания позволяет застраивать поля для урегулирования жилищного кризиса

В Великобритании решили, что строительство нового жилья важнее природы, и разрешили застраивать поля.

Об этом пишет The Guardian.

Планы по застройке

Согласно правительственной реформе, ежегодно должны строить 370 тысяч новых единиц жилья, из которых четверть планируют возводить в Лондоне.

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Поэтому местные администрации внедряют так называемый «серый пояс» территорий, где можно строить дома, — это пустыри, заброшенные автозаправочные станции и стоянки.

Однако если территории в «сером поясе» будет мало, властям придется отдавать под застройку земли «зеленого пояса».

Обязательства застройщика

В то же время застройщики должны соблюдать «золотые правила» строительства, обеспечивая детсады, школы, больницы и транспортное сообщение к новому жилью.

Согласно реформе, города во время строительства не могут «сливаться друг с другом» и должны сохранять свою историческую идентичность.

The Village Україна По материалам:

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