Сколько стоит арендовать жилье в Великобритании — Finance.ua
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Сколько стоит арендовать жилье в Великобритании

Недвижимость
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Сколько стоит арендовать жилье в Великобритании
Сколько стоит арендовать жилье в Великобритании
Несмотря на значительную удаленность от Украины, наши граждане выбирают Великобританию для постоянного проживания. Там нашли убежище около четверти миллиона украинцев.
Об этом говорится в статье Finance.ua Сколько стоит арендовать жилье в Европе.
До войны попасть в Великобританию было довольно сложно — там действовал визовый режим, а туристические услуги были достаточно дорогими.

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Хотя проживание в этой стране влечет за собой определенные трудности, украинцы видят преимущества, в частности, в высокооплачиваемой работе. Многие работники устроены в гостиничном бизнесе, производстве, строительстве, а также в сельском хозяйстве и фермерстве.
Но наряду с более высокими зарплатами идут и более высокие цены. В том числе и на аренду жилья. По данным Numbeo, однокомнатную квартиру в среднем по стране можно арендовать по цене от 1020 до 1300 евро. Трехкомнатную — от 1 600 до 2 тыс. евро.

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Вместе с этим стоимость аренды жилья в Лондоне является самой высокой во всей Европе и осенью 2024 года достигла 3 220 евро. Самое дешевое жилье для аренды в Великобритании — это северо-восток Англии. Средняя стоимость аренды жилья в этом районе составляет около 800 евро.
Посуточная аренда жилья здесь тоже не из дешевых. Заночевать в Лондоне в среднем будет стоить 250−350 евро. В Манчестере можно остановиться за 160−250 евро. А вот в городе Брайтон на юге страны цены за посуточную аренду жилья колеблются в пределах 80−150 евро.

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Напомним, Лондон остается одним из самых дорогих европейских городов. Туристическая популярность города не уменьшается, а расходы на пребывание и развлечения могут варьироваться в зависимости от выбранного уровня комфорта.
Великобритания продлила еще на 18 месяцев визы украинским беженцам, находящимся на территории страны по программе спонсорства.
Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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