Великобритания планирует построить первый в Европе завод по производству ядерного топлива нового поколения — Finance.ua

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Великобритания планирует построить первый в Европе завод по производству ядерного топлива нового поколения

Фондовый рынок
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Великобритания планирует построить первый в Европе завод по производству ядерного топлива нового поколения
Великобритания планирует построить первый в Европе завод по производству ядерного топлива нового поколения
Великобритания инвестирует почти 200 миллионов фунтов ($251,14 млн) в строительство первого в Европе завода по производству высокопробного низкообогащенного урана (HALEU) — топлива, которое, по словам правительства, будет необходимо для питания следующего поколения ядерных энергетических проектов.
Об этом сообщает Reuters.
Правительство Соединенного Королевства выделило компании Urenco, занимающейся обогащением урана, 196 миллионов фунтов на строительство завода в Чешире на северо-западе Англии, который обеспечит около 400 рабочих мест.
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Объект будет готов производить топливо к 2031 году для использования на внутреннем рынке или для продажи на экспорт, сообщают власти.
В рамках усилий, направленных на достижение климатических целей и повышение энергетической безопасности, Великобритания стремится увеличить мощность своей атомной энергетики к 2050 году до 24 гигаватт.
С этой целью Лондон надеется построить новые современные реакторы, для которых может потребоваться топливо HALEU.
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В правительстве Британии также рассчитывают, что это откроет возможности экспортировать HALEU союзникам, стремящимся снизить зависимость от российского ядерного топлива.
Многие фирмы, разрабатывающие современные ядерные реакторы, полагаются на HALEU. Но основной компанией, которая сейчас продает коммерческие партии топлива, является TENEX, входящая в состав энергетической компании «росатом».
По материалам:
Європейська правда
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