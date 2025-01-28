Великобритания и Канада ввели санкции против белорусов — Finance.ua

Великобритания и Канада ввели санкции против белорусов Сегодня 10:45 — Мир

Великобритания и Канада ввели санкции против белорусов

Великобритания вместе с Канадой ввели санкции против 6 человек и 3 организаций в ответ на фальсификацию президентских выборов в беларуси.

Об этом сообщает пресс-служба британского правительства.

«Санкции направлены против руководителей учреждений, ответственных за серьезные нарушения прав человека, и компаний белорусского оборонного сектора, которые поддерживают войну россии в Украине. Эти действия демонстрируют приверженность правительства работе на международном уровне для сдерживания угроз и защиты национальной безопасности, являющейся основой в правительственном Плане перемен», — указывается в сообщении.

Подчеркивается, что после жестокого подавления протестов против лукашенко, во время которого в беларуси была подавлена критика, и фиктивные выборы, состоявшиеся в воскресенье 26 января, не соответствовали международным стандартам и были осуждены международными партнерами.

Санкции были применены к главе белорусской Центральной избирательной комиссии Игорю Карпенко, а также к представителям Главного управления борьбы с организованной преступностью и коррупцией и пенитенциарной системе.

Наряду с применением санкций к руководителям институций, ответственных за серьезные нарушения прав человека в стране, Великобритания исключила белорусские оборонные компании по британской экономике — сектору, который имеет стратегическое значение для режима лукашенко, способствующего войне россии в Украине.

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Под санкции попали 3 предприятия оборонного сектора беларуси: ОАО «Алевкурп» — дочернее предприятие беларуси, специализирующееся на исследовании, разработке и производстве радиолокационных систем и систем управления оружием, ОАО «Завод Легмаш» — белорусское предприятие, которое производит боеприпасы для белорусского комплекса, и «КБ Беспилотные вертолеты» — белорусский разработчик и производитель беспилотных летательных аппаратов.

«Мир уже привык к циничному притворству лукашенко по поводу демократии в беларуси, тогда как на самом деле он жестоко подавляет гражданское общество и оппозицию, чтобы укрепить свою власть. Великобритания вместе с нашими партнерами будет продолжать поддерживать народ беларуси и разоблачать тех, кто отказывает им в их законном праве» на свободу и демократию", — заявил министр иностранных дел Соединенного Королевства Дэвид Лемми.

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