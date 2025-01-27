Лукашенко «побеждает» на выборах в беларуси: ЦИК насчитал почти 87% голосов — Finance.ua

Лукашенко «побеждает» на выборах в беларуси: ЦИК насчитал почти 87% голосов Сегодня 10:27

Диктатор Александр Лукашенко набирает 86,82% голосов на так называемых выборах в беларуси. Об этом пишет провластное агентство БелТА со ссылкой на главу белорусской Центральной избирательной комиссии Игоря Карпенко.

«За Александра Лукашенко на выборах в беларуси проголосовали 86,82% избирателей, сообщил глава ЦИК Игорь Карпенко», — говорится в сообщении.

По данным ЦИК, результаты конкурентов Лукашенко на «выборах» следующие:

Олег Гайдукевич — 2,02%;

Анна Конопатько — 1,86%;

Сергей Сиранков — 3,21%;

Александр Хижняк — 1,74%;

«Против всех» — 3,60%.

УНІАН По материалам:

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