Лукашенко «побеждает» на выборах в беларуси: ЦИК насчитал почти 87% голосов — Finance.ua

Лукашенко «побеждает» на выборах в беларуси: ЦИК насчитал почти 87% голосов
Диктатор Александр Лукашенко набирает 86,82% голосов на так называемых выборах в беларуси. Об этом пишет провластное агентство БелТА со ссылкой на главу белорусской Центральной избирательной комиссии Игоря Карпенко.
«За Александра Лукашенко на выборах в беларуси проголосовали 86,82% избирателей, сообщил глава ЦИК Игорь Карпенко», — говорится в сообщении.
По данным ЦИК, результаты конкурентов Лукашенко на «выборах» следующие:
- Олег Гайдукевич — 2,02%;
- Анна Конопатько — 1,86%;
- Сергей Сиранков — 3,21%;
- Александр Хижняк — 1,74%;
- «Против всех» — 3,60%.
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