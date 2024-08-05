ЕС расширил санкции против беларуси: под прицелом давние сторонники Лукашенко — Finance.ua

ЕС расширил санкции против беларуси: под прицелом давние сторонники Лукашенко Сегодня 15:34

ЕС расширил санкции против беларуси: под прицелом давние сторонники Лукашенко

Совет Европейского Союза принял решение о введении санкций в отношении 28 человек за их роль в продолжающихся репрессиях и нарушениях прав человека в беларуси.

Ключевые фигуры и их роль

Санкции введены против двух заместителей начальника Главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией (ГУБОПиК) Министерства внутренних дел беларуси. Этот орган отвечает за политические преследования, произвольные аресты и жестокое обращение с активистами и членами гражданского общества.

Судебная система и исправительные учреждения

В санкционный список внесены прокуроры и судьи, которые принимали политически мотивированные приговоры, особенно в отношении протестующих против фальсификации президентских выборов 2020 года. Санкции также коснулись руководителей исправительных учреждений.

Пропаганда и поддержка режима Лукашенко

Под санкции попали давние сторонники режима Лукашенко, например генеральный директор БелТА Ирина Акулович, ведущий программы «Сенат» на канале СТВ и председатель Молодежного совета при Национальном собрании беларуси Никита Рачиловский, а также бывший руководитель пресс-службы Лукашенко Дмитрий Жук. Эти люди активно распространяли ложную информацию и дезинформацию, пропагандировали ненависть к демократической оппозиции и гражданскому обществу.

Меры и последствия

В целом ограничительные меры ЕС в отношении беларуси теперь распространяются на 261 физическое и 37 юридических лиц.

Санкции включают замораживание активов и запрещение гражданам и компаниям ЕС предоставлять им средства. Также введен запрет на поездки, что не позволяет этим лицам въезжать или следовать транзитом через территорию ЕС.

Напомним, 26 июня послы стран-членов ЕС одобрили новые ограничения против беларуси за поддержку войны россии против Украины.

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