Великобритания будет выделять Украине 3 млрд фунтов стерлингов военной поддержки ежегодно — глава МИД Сегодня 15:05 — Казна и Политика

Великобритания будет выделять Украине 3 млрд фунтов стерлингов военной поддержки ежегодно — глава МИД

Британский министр иностранных дел Дэвид Кэмерон пообещал, что Великобритания будет выделять Украине три миллиарда фунтов стерлингов ежегодной военной помощи, и это будет происходить «столько, сколько потребуется».

Об этом он сказал в интервью агентству Reuters в ходе необъявленного визита в Киев.

Читайте также Великобритания инвестирует почти 150 миллионов фунтов в укрепление украинского энергетического сектора

Заявление Кэмерона является крупнейшим обещанием поддержки Великобритании с момента полномасштабного вторжения россии в 2022 году.

«Мы будем давать три миллиарда фунтов стерлингов ежегодно столько, сколько потребуется. Мы просто опустошили все, что могли, с точки зрения предоставления оборудования», — сказал он.

Британский дипломат также приветствовал принятие Конгрессом США долгожданного пакета помощи на сумму 61 ​​млрд долларов для Украины.

Читайте также Украина получила 1,5 млрд долларов от Всемирного банка под гарантии Японии и Британии

«Это очень важно, и не только с точки зрения оружия, которое он принесет, но и с точки зрения морального духа, который он принесет людям здесь, в Украине», — сказал министр.

Кэмерон не ответил прямо на вопрос, как он относится к возможному переизбранию лидера республиканцев Дональда Трампа на пост президента США.

«Не нам решать, кого американцы изберут своим президентом — мы будем работать с тем, кто будет», — сказал Кэмерон.

Справка Finance.ua:

22 апреля Великобритания анонсировала выделение крупнейшего пакета военной помощи для Украины на 500 миллионов фунтов стерлингов (свыше 617 млн ​​долларов). В частности, в нем предусмотрены боеприпасы, ракеты, дроны и ПВО;

постоянный представитель Великобритании при ОБСЕ Нилл Голланд во время заседания Постоянного совета организации в Вене заявил, что Великобритания выделит почти 150 млн фунтов стерлингов на усиление украинского энергетического сектора;

Великобритания готова использовать что-то вроде синдицированного займа или облигаций, с использованием замороженных активов рф в качестве гарантии, для помощи Украине, на том основании, что россия будет вынуждена выплатить репарации Украине после окончания войны;



Економічна Правда По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.