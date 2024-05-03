Великобритания будет выделять Украине 3 млрд фунтов стерлингов военной поддержки ежегодно — глава МИД
Британский министр иностранных дел Дэвид Кэмерон пообещал, что Великобритания будет выделять Украине три миллиарда фунтов стерлингов ежегодной военной помощи, и это будет происходить «столько, сколько потребуется».
Об этом он сказал в интервью агентству Reuters в ходе необъявленного визита в Киев.
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Заявление Кэмерона является крупнейшим обещанием поддержки Великобритании с момента полномасштабного вторжения россии в 2022 году.
«Мы будем давать три миллиарда фунтов стерлингов ежегодно столько, сколько потребуется. Мы просто опустошили все, что могли, с точки зрения предоставления оборудования», — сказал он.
Британский дипломат также приветствовал принятие Конгрессом США долгожданного пакета помощи на сумму 61 млрд долларов для Украины.
«Это очень важно, и не только с точки зрения оружия, которое он принесет, но и с точки зрения морального духа, который он принесет людям здесь, в Украине», — сказал министр.
Кэмерон не ответил прямо на вопрос, как он относится к возможному переизбранию лидера республиканцев Дональда Трампа на пост президента США.
«Не нам решать, кого американцы изберут своим президентом — мы будем работать с тем, кто будет», — сказал Кэмерон.
Справка Finance.ua:
- 22 апреля Великобритания анонсировала выделение крупнейшего пакета военной помощи для Украины на 500 миллионов фунтов стерлингов (свыше 617 млн долларов). В частности, в нем предусмотрены боеприпасы, ракеты, дроны и ПВО;
- постоянный представитель Великобритании при ОБСЕ Нилл Голланд во время заседания Постоянного совета организации в Вене заявил, что Великобритания выделит почти 150 млн фунтов стерлингов на усиление украинского энергетического сектора;
- Великобритания готова использовать что-то вроде синдицированного займа или облигаций, с использованием замороженных активов рф в качестве гарантии, для помощи Украине, на том основании, что россия будет вынуждена выплатить репарации Украине после окончания войны;
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