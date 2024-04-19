Великобритания инвестирует почти 150 миллионов фунтов в укрепление украинского энергетического сектора — Finance.ua

Великобритания инвестирует почти 150 миллионов фунтов в укрепление украинского энергетического сектора Сегодня 11:15 — Казна и Политика

Великобритания инвестирует почти 150 миллионов фунтов в укрепление украинского энергетического сектора

Постоянный представитель Великобритании при ОБСЕ Нилл Голланд в ходе заседания Постоянного совета организации в Вене заявил, что Великобритания выделит почти 150 млн фунтов стерлингов на усиление украинского энергетического сектора.

Об этом сообщает « Укринформ ».

Он отметил, что российские атаки не ломают воли украинского народа, и подчеркнул готовность Великобритании поддержать Украину в эти сложные времена.

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«российские атаки в который раз не смогли сломить украинский дух. И Украина не останется наедине с этими вызовами. Великобритания активизирует усилия на поддержку Украины и выделила почти 150 млн фунтов стерлингов на укрепление украинского энергетического сектора», — сказал он.

По его словам, Великобритания продолжит сотрудничать с партнерами по G7, чтобы помочь Украине восстановить, защитить и развить свою энергетическую систему.

Британский посол в ОБСЕ также осудил бомбардировки украинских городов и энергетической инфраструктуры россией, отмечая полное обесценивание оккупантами человеческой жизни и международных норм и законов.

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Он подчеркнул, что укрепление поддержки Украины необходимо для ее самозащиты и вытеснения россии с украинской территории, как единственный путь к справедливому и длительному миру.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский во время своего выступления на специальном заседании Европейского совета 17 апреля выразил обеспокоенность, что после атак на объекты тепловой электрогенерации россия может начать обстрелы инфраструктуры атомных станций.

«россия уже уничтожила почти всю нашу тепловую электрогенерацию. Под ударами террористов — дамбы и оборудование гидроэлектростанций, а также газовая инфраструктура. (…) Мы не исключаем, что под угрозой от российского террора также инфраструктура других наших атомных станций и сетей распределения», — сказал президент.

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