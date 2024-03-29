Украина получила 1,5 млрд долларов от Всемирного банка под гарантии Японии и Британии — Finance.ua
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Украина получила 1,5 млрд долларов от Всемирного банка под гарантии Японии и Британии

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Украина получила 1,5 млрд долларов от Всемирного банка под гарантии Японии и Британии
Украина получила 1,5 млрд долларов от Всемирного банка под гарантии Японии и Британии
Украина получила 1,5 миллиарда долларов США ссуды в поддержку политики развития «Основы роста» (Growth Foundations Development Policy Loan — DPL) от Японии и Великобритании через механизм Всемирного банка.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов Украины.
Финансирование состоит из:
  • 984 млн долларов США гарантии Правительства Японии через Целевой фонд Всемирного банка (ADVANCE Ukraine).
  • 516 млн долларов США гарантии Великобритании.
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1,4 млрд долларов США уже поступило в общий фонд государственного бюджета. В целях снижения стоимости обслуживания кредитных обязательств Украины программой предусмотрена капитализация процентов с японских средств на сумму 99,54 млн долларов США.
Предпосылкой получения транша стало выполнение Украиной необходимых восемь требований по программе, в частности, гармонизация таможенного и налогового законодательства Украины к нормам ЕС, улучшение фискальной политики и регулирование рынков капитала, обеспечение прозрачности и подотчетности в системе электронных закупок.
По материалам:
Економічна Правда
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