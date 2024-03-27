Япония выделила Украине 230 млн долларов на восстановление агросектора — Finance.ua

Япония выделила Украине 230 млн долларов на восстановление агросектора Сегодня 06:06 — Аграрный рынок

Япония выделила Украине 230 млн долларов на восстановление агросектора

Средства в размере $230 млн поступили в государственный бюджет Украины в виде займа от правительства Японии в рамках проекта «Экстренный проект предоставления инклюзивной поддержки для восстановления сельского хозяйства Украины (ARISE)», реализованного Всемирным банком.

Согласно информации Министерства финансов, эти средства были привлечены из целевого фонда для расширения кредитования Украины (ADVANCE Ukraine).

Сельское хозяйство, которое сталкивается с вызовами войны, требует поддержки для сохранения продовольственной безопасности. Привлечение средств в рамках проекта ARISE — важный шаг в обеспечении финансирования аграрного сектора Украины.

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Министр финансов Украины Сергей Марченко выразил благодарность команде Всемирного банка и правительства Японии за их поддержку в этот важный период.

Цель проекта ARISE состоит в облегчении доступа сельскохозяйственных производителей к финансированию через льготное кредитование и обеспечение малых хозяйств доступом к грантам.

Общий объем финансирования проекта составляет $550 млн. Из этой суммы $500 млн предназначено на финансирование Государственной программы «Доступные кредиты 5−7-9%» с фокусом на аграрный сектор в 2023—2024 годах. Около $50 млн предусмотрено на грантовую поддержку малых сельскохозяйственных производителей.

УНН По материалам:

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