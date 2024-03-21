Объем кредитования украинских аграриев в 2024 г. достиг 24 млрд грн — Finance.ua

Объем кредитования украинских аграриев в 2024 г. достиг 24 млрд грн Сегодня 20:28 — Аграрный рынок

Объем кредитования украинских аграриев в 2024 г. достиг 24 млрд грн

В первые месяцы года 3850 агрохозяйств получили 23,9 млрд гривен банковских кредитов на развитие. Из них по государственной программе «Доступные кредиты 5−7-9» — 2017 хозяйств профинансировано на 8,4 млрд гривен.

Об этом сообщает Минагроплитики.

Наибольший объем кредитов по разным программам получили аграрии следующих областей:

Киевская — 9,7 млрд грн выделено для 354 предприятий;

Тернопольская — 1,4 млрд грн для 153;

Кировоградская — 1,3 млрд грн для 485;

Днепропетровская — 1,2 млн грн для 279;

Одесская — 1,08 млрд грн для 269;

Харьковская — 1,07 млрд грн — для 212;

Винницкая — 1 млрд грн — для 363.

Львовская — 1 млрд грн — для 231.

По программе «Доступные кредиты 5−7-9» больше всего получили предприятия следующих областей:

Киевская — 1 млрд грн для 186 хозяйств;

Харьковская — 941,6 млн. грн. выделено для 119;

Кировоградская — 848,3 млн. грн. для 266;

Винницкая — 796,9 млн грн — для 213;

Одесская — 568,6 млн грн для 146;

Волынская — 494,5 млн. игры для 126.

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