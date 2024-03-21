Объем кредитования украинских аграриев в 2024 г. достиг 24 млрд грн — Finance.ua
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Объем кредитования украинских аграриев в 2024 г. достиг 24 млрд грн

Аграрный рынок
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Объем кредитования украинских аграриев в 2024 г. достиг 24 млрд грн
Объем кредитования украинских аграриев в 2024 г. достиг 24 млрд грн
В первые месяцы года 3850 агрохозяйств получили 23,9 млрд гривен банковских кредитов на развитие. Из них по государственной программе «Доступные кредиты 5−7-9» — 2017 хозяйств профинансировано на 8,4 млрд гривен.
Об этом сообщает Минагроплитики.
Наибольший объем кредитов по разным программам получили аграрии следующих областей:
  • Киевская — 9,7 млрд грн выделено для 354 предприятий;
  • Тернопольская — 1,4 млрд грн для 153;
  • Кировоградская — 1,3 млрд грн для 485;
  • Днепропетровская — 1,2 млн грн для 279;
  • Одесская — 1,08 млрд грн для 269;
  • Харьковская — 1,07 млрд грн — для 212;
  • Винницкая — 1 млрд грн — для 363.
  • Львовская — 1 млрд грн — для 231.
По программе «Доступные кредиты 5−7-9» больше всего получили предприятия следующих областей:
  • Киевская — 1 млрд грн для 186 хозяйств;
  • Харьковская — 941,6 млн. грн. выделено для 119;
  • Кировоградская — 848,3 млн. грн. для 266;
  • Винницкая — 796,9 млн грн — для 213;
  • Одесская — 568,6 млн грн для 146;
  • Волынская — 494,5 млн. игры для 126.
По материалам:
Finance.ua
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