Объем кредитования украинских аграриев в 2024 г. достиг 24 млрд грн — Finance.ua

Объем кредитования украинских аграриев в 2024 г. достиг 24 млрд грн
В первые месяцы года 3850 агрохозяйств получили 23,9 млрд гривен банковских кредитов на развитие. Из них по государственной программе «Доступные кредиты 5−7-9» — 2017 хозяйств профинансировано на 8,4 млрд гривен.
Об этом сообщает Минагроплитики.
Наибольший объем кредитов по разным программам получили аграрии следующих областей:
- Киевская — 9,7 млрд грн выделено для 354 предприятий;
- Тернопольская — 1,4 млрд грн для 153;
- Кировоградская — 1,3 млрд грн для 485;
- Днепропетровская — 1,2 млн грн для 279;
- Одесская — 1,08 млрд грн для 269;
- Харьковская — 1,07 млрд грн — для 212;
- Винницкая — 1 млрд грн — для 363.
- Львовская — 1 млрд грн — для 231.
По программе «Доступные кредиты 5−7-9» больше всего получили предприятия следующих областей:
- Киевская — 1 млрд грн для 186 хозяйств;
- Харьковская — 941,6 млн. грн. выделено для 119;
- Кировоградская — 848,3 млн. грн. для 266;
- Винницкая — 796,9 млн грн — для 213;
- Одесская — 568,6 млн грн для 146;
- Волынская — 494,5 млн. игры для 126.
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