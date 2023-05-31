Ведущие банки еврозоны могут потерпеть крах, если фонды изымут депозиты — Finance.ua
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Ведущие банки еврозоны могут потерпеть крах, если фонды изымут депозиты

Фондовый рынок
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Ведущие банки еврозоны могут потерпеть крах, если фонды изымут депозиты
Ведущие банки еврозоны могут потерпеть крах, если фонды изымут депозиты
Ведущие банки еврозоны могут потерпеть крах, если их финансовые клиенты, такие как фонды, страховые компании и клиринговые центры, изымут свои депозиты или столкнутся с другими проблемами.
Об этом предупредил Европейский центральный банк (ЕЦБ) во вторник, пишет Reuters.
В исследовании ЕЦБ рассматривается риск влияния так называемых теневых банков — таких как фонды и другие финансовые компании, предоставляющих финансирование в той или иной форме — на традиционных кредиторов, и наоборот.

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Исследование выявило, что риски как с точки зрения банковских активов, таких как кредиты, так и с точки зрения обязательств, таких как депозиты, были сконцентрированы у 13 крупнейших кредиторов еврозоны, включая восемь глобальных банков.
Наибольший выявленный риск заключался в том, что теневые банки выводили свои средства из банков, такие как депозиты и соглашения об обратном выкупе. На них приходится 13% всех обязательств традиционных банков — или больше для крупных банков.
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Это могло произойти, если теневые банки сами пострадали от оттока или потеряли доверие к банку.
«Это финансирование может быть очень чувствительным к кредитному качеству банков-реципиентов и может усилить давление на финансирование, с которым сталкиваются банки, если надежность их фундаментальных показателей была подвергнута сомнению», — отметили в ЕЦБ.
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Среди других каналов влияния — принудительная продажа активов теневыми банками, что приведет к убыткам традиционных банков, поскольку их портфели часто пересекаются или коррелируют между собой, отмечает ЕЦБ.
ЕЦБ добавил, что проблемы у системно важных кредиторов также приведут к проблемам в теневых банках.
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«Если один или группа таких (банков) окажутся в затруднительном положении, это, вероятно, будет иметь существенные последствия с точки зрения способности значительной части сектора управлять ликвидностью и рыночными рисками», — заявили в ЕЦБ.
Глобальными системно важными банками еврозоны являются BNP Paribas, Deutsche Bank, BPCE, Credit Agricole, ING, Santander, Societe Generale и UniCredit.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Фінансовий клуб
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