Еврокомиссия готовит законы для регулирования цифрового евро — Finance.ua

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Еврокомиссия готовит законы для регулирования цифрового евро

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Еврокомиссия готовит законы для регулирования цифрового евро
Еврокомиссия готовит законы для регулирования цифрового евро
Европейская комиссия подготовит законодательные положения по цифровому евро в июне 2023 года.
Об этом заявил член управляющего совета ЕЦБ Фабио Панетта.
Он отметил, что члены-государства ЕС находятся в постоянном контакте с Еврокомиссией для детальной проработки соответствующего свода правил.
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«Мы изучаем дизайн цифрового евро, его распространение и влияние на финансовый сектор», — сказал Панетта.
Он уточнил, что окончательное утверждение от совета управляющих ЕЦБ документ получит только в октябре. После этого регулятор начнет подготовку к запуску и первым этапам тестирования технологии.
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По его оценкам, если власти одобрят предложение, цифровой евро запустят примерно через три-четыре года.
Он подчеркнул потребность граждан в безрисковых цифровых платежных средствах, которые можно свободно использовать на всей территории ЕС.
Панетта добавил, что такого решения пока не существует, отметив доминирование на местном рынке неевропейских платежных компаний, в частности Visa и Mastercard.

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По материалам:
Фінансовий клуб
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