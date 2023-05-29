В ЕС призвали не спешить с покупкой криптовалют — Finance.ua

В ЕС призвали не спешить с покупкой криптовалют Сегодня 19:30 — Криптовалюта

В ЕС призвали не спешить с покупкой криптовалют

Европейское управление по ценным бумагам и рынкам (ESMA) опубликовало официальное предупреждение о рисках инвестиций в криптовалюты , которые остаются актуальными до вступления в силу закона о регулировании криптовалют в Евросоюзе (MiCA).

ESMA констатирует, что инвестиционные компании могут предоставлять как регулируемые, так и нерегулируемые продукты и услуги, относящиеся к цифровым активам. Причем продукты и услуги представлены в качестве альтернативы финансовым инструментам, но при этом выходят за пределы действующего регулирования финансовых услуг в Евросоюзе.

ESMA обратилась к компаниям, предлагающим криптовалютные продукты и услуги, с просьбой сообщать пользователям о сопутствующих рисках.

Компании обязаны информировать своих клиентов о нормативном статусе товаров и услуг, раскрывая информацию о рисках. Кроме того, фирмы не должны упоминать в рекламе свой организационно-правовой статус.

Напомним, в прошлом году руководство ESMA предложило полностью запретить майнинг криптовалют на алгоритме консенсуса Proof-of-Work (PoW). Запрет необходим для того, чтобы мотивировать майнеров добывать криптовалюты более экологичным путем, пояснили представители ESMA.

noworries По материалам:

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