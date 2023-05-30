ЕЦБ готовит выпуск новых банкнот евро — Finance.ua

ЕЦБ готовит выпуск новых банкнот евро Сегодня 21:30 — Валюта

ЕЦБ готовит выпуск новых банкнот евро

Европейский центральный банк работает над выпуском новой серии высокотехнологичных банкнот.

Об этом рассказал член исполнительного совета Европейского центрального банка Фабио Панетта, передает Минфин.

«Мы работаем над выпуском новой серии высокотехнологичных банкнот с целью предотвращения подделок и снижения влияния на окружающую среду. Мы будем делать банкноты доступными для граждан до тех пор, пока на них есть спрос», — заявил Панетта.

По его словам, ЕЦБ рассматривает возможность изображения на новых банкнотах известных европейских деятелей, а также ряд тем, включая европейскую культуру, и вскоре проведет консультации с широким кругом.

Также Европейская комиссия подготовит законодательные положения по цифровому евро в июне 2023 года.

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