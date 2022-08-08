Валютные резервы НБУ за июль сократились на $417 млн — Finance.ua
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Валютные резервы НБУ за июль сократились на $417 млн

Валюта
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Валютные резервы НБУ за июль сократились на $417 млн
Валютные резервы НБУ за июль сократились на $417 млн
Международные резервы Украины за июль сократились на 2% — до $22,385 млрд. Еще месяц назад валютные резервы были на $417 млн больше.
Об этом сообщили в НБУ.
По информации регулятора, резервы снизились, учитывая интервенции Национального банка и выплаты по внутренним валютным обязательствам государства, которые в значительной степени компенсированы валютными привлечениями в пользу правительства.
В целом в июле динамику международных резервов определяли следующие факторы:
1. Операции НБУ на межбанковском валютном рынке.
Национальный банк продал на валютном рынке 2 117 млн дол. США и выкупил в резервы — 922,0 млн дол. США. Сальдо интервенций НБУ по итогам месяца было отрицательным и составило 1 195 млн дол. США.
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Уменьшение чистой продажи валюты Национальным банком в июле, если сравнить с предыдущими месяцами, связано, прежде всего, с корректировкой официального курса гривны к доллару США с 9:00 21 июля 2022 года на 25% (до уровня 36,57 грн за 1 доллар США).
После установления нового официального курса гривны к доллару США чистый спрос по безналичным операциям клиентов заметно снизился. Так, с 22 июля и до конца месяца ежедневно на межбанковском валютном рынке фиксировалось чистое предложение в объеме от 40,0 млн дол. США до 70 млн дол. США в день.

Что будет с курсом валют в Украине 🧐

Снижение объемов эмиссионного финансирования до 30 млрд грн в июле (со 105 млрд грн в июне) также способствовало уменьшению давления на международные резервы.
2. Операции по управлению государственным долгом и получение помощи от иностранных партнеров.
Валютные поступления на счета правительства Украины в Национальном банке в июле составили 1 563,2 млн дол. США. В частности, 1049,1 млн дол. США поступили от Правительства Германии, а 514,0 млн дол. США — от размещения валютных внутренних государственных облигаций (ОВГЗ).
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Общий объем платежей правительства по обслуживанию и погашению государственного долга в иностранной валюте составил 677,0 млн. дол. США, в том числе 630 млн дол. США направлено на обслуживание и погашение ОВГЗ, а 47 млн дол. США — на расчеты с другими кредиторами;
3. Переоценка финансовых инструментов из-за изменения рыночной стоимости и курсов валют. В прошлом месяце их стоимость снизилась на 107,9 млн дол. США.
Текущий объем международных резервов обеспечивает финансирование 3,5 месяца будущего импорта, что достаточно для выполнения обязательств Украины и текущих операций правительства и Национального банка.

Актуальная информация о курсах валют в Украине

По материалам:
Finance.ua
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