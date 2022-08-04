Какие банки готовы продавать безналичную валюту под депозит и по какому курсу — Finance.ua

Какие банки готовы продавать безналичную валюту под депозит и по какому курсу Сегодня 13:00 — Финтех и Карты

Какие банки готовы продавать безналичную валюту под депозит и по какому курсу

В конце июля НБУ разрешил банкам продавать безналичную валюту населению при дальнейшем ее размещении на депозите от 3 месяцев.

Как пишет портал «Минфин» , на данный момент только 4 банка предоставляют такую услугу. Только 2 из них готовы открыть депозит онлайн и без дополнительной комиссии за конвертацию валют.

Где можно купить валюту онлайн

А-Банк

Первым на разрешение НБУ отреагировал А-банк. С 26 июля его клиенты могут открыть депозит в валюте под 0,1% годовых с возможностью пополнения с гривневой карты. Конвертация доллара на 3 августа происходила по курсу 38,99 грн/$. Немного погодя банк продавал доллары уже по курсу 37,87 грн/$.

Дополнительных комиссий за обмен валюты или получение депозита наличными не будет, заверили в службе поддержки.

monobank

Полностью дистанционно оформить вклад можно также в monobank . При запуске услуги 2 августа «банк в смартфоне» продавал американскую валюту по 37,03 грн/$, однако за несколько часов курс вырос до 37,90 грн/$. По состоянию на 4 августа банк продает доллары уже по курсу 37,5 грн/$. Ставки по валютным депозитам остались на уровне 0,1% годовых.

«С момента запуска вчера вечером 6 500 клиентов купили валюты почти на $5 млн. В среднем $770 на клиента», — подсчитал соучредитель monobank Олег Гороховский.

По его словам, по истечении срока действия депозита выплата возможна на счет клиента или наличными в отделениях Универсал Банка и банков-партнеров в рамках дневного лимита (эквивалент 100 тыс. грн). «Если валюта есть в отделении», — добавил он.

Укргазбанк и ОТП Банк

Разрешили покупать безналичную валюту под депозит еще два банка — Укргазбанк и ОТП Банк . Правда, для этого придется попасть в отделение выбранного банка. В частности, в Укргазбанке объяснили, что написать заявление можно в рабочий день до 15 часов дня, а о сроке покупки и остальных нюансах можно узнать только на месте.

Читайте также: Что будет с курсом валют в Украине

Оба банка 3 августа предлагали курс 37 грн/$. Кроме того, будет комиссия за конвертацию валюты: в Укргазбанке — 0,5% от суммы (минимум 100 грн), в ОТП Банке — 0,3%. К тому же в ОТП Банке не смогли четко ответить, предусмотрена ли комиссия за получение валюты по депозиту наличными, и посоветовали уточнить этот вопрос в отделении.

Добавим, что «Эко-депозит» в Укргазбанке может принести доход от 0,15% до 1,2% годовых — в зависимости от срока размещения. В то же время в ОТП Банке обещают всего 0,01%.

Что говорят в других банках

В двух крупнейших государственных банках — ПриватБанк е и ОщадБанке — такая услуга недоступна. В Ощаде пока вообще не планируют продавать валюту онлайн.

В «приватовском» контакт-центре сообщили, что пока изучают возможности, поскольку это только рекомендация НБУ. Вместо этого предложили купить наличную валюту в отделении банка. Впоследствии то же подтвердили в пресс-службе Привата: «Пока не планируем, изучаем рынок».

Райффайзен Банк сейчас совсем не открывает валютных депозитов.

В Сенс Банке (бывший Альфа-Банк . — Ред.) также заявили, что пока функция недоступна. «Может быть, в будущем банк будет проводить обмен валют онлайн», — добавили там, отметив, что пока никакой информации об этом нет.

Служба поддержки ПУМБ подтвердила, что такая услуга планируется, но в середине августа. А пока можно заказать валюту в отделение банка.

В УкрСиббанке также заявили, что опция появится, но сейчас в процессе разработки. Ориентировочную дату запуска пока назвать не могут.

Справка Finance.ua:

По решению НБУ депозиты должны открываться на следующих условиях:

лимит — 50 тыс. грн в месяц в эквиваленте;

срок — от 3 календарных месяцев;

без права досрочного расторжения.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.