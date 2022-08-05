Будет ли дорожать доллар: прогноз экспертов — Finance.ua

Будет ли дорожать доллар: прогноз экспертов Сегодня 16:06 — Валюта

Будет ли дорожать доллар: прогноз экспертов

Курс доллара на наличном рынке упал ниже 40 гривен после резкого скачка в конце июля. Оснований для каких-то пертурбаций на валютном рынке пока нет. Об этом пишет РБК-Украина.

Что говорят эксперты

«Рынок сбалансировался — как безналичный, так и наличный. НБУ не проводит крупных интервенций, и есть надежда, что экспорт зерна через порты все-таки заработает, что должно увеличить предложение валюты на рынке. Текущие уровни курса гривны к иностранным валютам могут с определенными колебаниями продержаться еще относительно долго», — отметил старший финансовый аналитик группы ICU Тарас Котович в комментарии РБК-Украина.

Отменять фиксированный курс, по его мнению, еще рано.

«Пока НБУ еще почти каждый день удовлетворяет спрос на валюту, и лишь изредка выкупает избыток предложения. А для возобновления плавающего курса необходимо, чтобы рынок сбалансировался и мог продержаться какое-то время уже без ежедневных интервенций НБУ», — сказал он.

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Сколько будет действовать новый официальный курс 36,57 гривен за доллар, сейчас сказать достаточно сложно. Все зависит от множества факторов, в том числе от развития военной обстановки, которую прогнозировать сложно, отметил инвестиционный аналитик Сергей Фурса.

«Для Национального банка приоритет — продержать его как можно дольше, чтобы у рынка не было ощущения, что перестановка курса — это просто игра и это будет происходить раз в один-два месяца. С другой стороны, понятно, что пока идет война, давление на гривну будет сохраняться», — сказал он.

Если курсовой разрыв будет расти, то Нацбанку придется применять дополнительные меры, считает Фурса. Правда, для таких ожиданий, сказал он, оснований пока нет.

Глава аналитического департамента ИК Concorde Capital Александр Паращий считает, что фиксированный курс вообще может быть отменен уже осенью. Тем более что в НБУ уже говорили, что отпустят курс, когда увидят, что рынок сам себя балансирует.

«Трудно сказать, когда это произойдет, но с новым официальным курсом это точно будет быстрее, чем со старым. Также многое зависит от ожиданий развития событий на поле боя. Поэтому не исключено, что при хороших новостях это произойдет уже этой осенью», — отметил эксперт.

Он считает, что ускорить переход к рыночному курсу может также введение налога на импорт.

Оптимизма для штиля на валютном рынке в ближайшее время добавляет увеличение поступлений от международных партнеров, а также надежда на реструктуризацию внешних долгов Украины, что позволит сократить валютные расходы на 5 млрд долларов в течение двух лет.

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