У Зеленского выступили за отмену фиксированного курса гривны к доллару — Finance.ua

У Зеленского выступили за отмену фиксированного курса гривны к доллару Сегодня 15:13 — Валюта

У Зеленского выступили за отмену фиксированного курса гривны к доллару

В Украине уже появились условия для возвращения к рыночному курсу гривны к доллару, поэтому держать два курса валют больше не представляется целесообразным.

Об этом заявил советник президента по экономическим вопросам Олег Устенко в интервью РБК-Украина

«Мне кажется, что пришло уже время для отмены фиксированного курса — надо переходить к существующему рыночному курсу. Какой смысл держать два курса сразу?» — сказал Устенко.

Он отметил, что сейчас страна находится в условиях, когда Национальный банк вроде бы фиксирует курс на отметке 29,25, но параллельно есть курс на реальном рынке, который колеблется в районе 33-36 гривен за доллар.

Устенко считает, что отказ от фиксированной части этого курса может скорректировать рыночный курс в сторону небольшого снижения, что также уменьшит существующий спред.

«Уже пора переходить к нормальному рыночному курсу. Тем более что нужно поддержать наших экспортеров, и Министерство финансов, которое собирает налоги, в том числе и от импорта. Национальный банк уже сделал возможное и невозможное — финансовая система выстояла в первые дни, недели и месяцы войны. Сейчас можно в этом направлении делать послабление», — добавил он.

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