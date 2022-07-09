У Зеленского выступили за отмену фиксированного курса гривны к доллару — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

У Зеленского выступили за отмену фиксированного курса гривны к доллару

Валюта
188
У Зеленского выступили за отмену фиксированного курса гривны к доллару
У Зеленского выступили за отмену фиксированного курса гривны к доллару
В Украине уже появились условия для возвращения к рыночному курсу гривны к доллару, поэтому держать два курса валют больше не представляется целесообразным.
Об этом заявил советник президента по экономическим вопросам Олег Устенко в интервью РБК-Украина.
«Мне кажется, что пришло уже время для отмены фиксированного курса — надо переходить к существующему рыночному курсу. Какой смысл держать два курса сразу?» — сказал Устенко.
Он отметил, что сейчас страна находится в условиях, когда Национальный банк вроде бы фиксирует курс на отметке 29,25, но параллельно есть курс на реальном рынке, который колеблется в районе 33-36 гривен за доллар.

Разница в одну сотую: почему евро и доллар почти сравнялись 💶💵

Устенко считает, что отказ от фиксированной части этого курса может скорректировать рыночный курс в сторону небольшого снижения, что также уменьшит существующий спред.
«Уже пора переходить к нормальному рыночному курсу. Тем более что нужно поддержать наших экспортеров, и Министерство финансов, которое собирает налоги, в том числе и от импорта. Национальный банк уже сделал возможное и невозможное — финансовая система выстояла в первые дни, недели и месяцы войны. Сейчас можно в этом направлении делать послабление», — добавил он.

Актуальная информация о курсах валют на Finance.ua

По материалам:
РБК-Україна
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.