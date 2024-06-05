ВАКС национализировал имущество коллаборанта Балицкого более чем на 120 млн грн — Finance.ua

ВАКС национализировал имущество коллаборанта Балицкого более чем на 120 млн грн
Высший антикоррупционный суд удовлетворил иск Министерства юстиции о взыскании в доход Украины активов коллаборанта Евгения Балицкого. Общая стоимость национализированных активов составляет более 120 миллионов гривен.
Об этом сообщает Служба безопасности Украины.
О каком имуществе идет речь
Отмечается, что национализировано имущество, которым фигурант владеет через свою семью — жену, сына и отца. Среди изъятых активов — киевская компания, занимающаяся ремонтом и техобслуживанием самолетов.
Остальное национализированное имущество находится на временно захваченной части Запорожской области.
Речь идет о 5 легких самолетах, 3 квартирах, частном доме, 2 земельных участках и 4 автомобилях премиум-класса, в частности Lexus и BMW.
Кроме того, национализировано 100% уставного капитала шести предприятий во временно оккупированном Мелитополе. Среди них — местная телерадиокомпания, работающая на агрессора.
Общая стоимость национализированного имущества составляет более 120 млн грн.
О деле Балицкого
В конце июня 2023 года Балицкий получил заочно 15 лет заключения с конфискацией имущества.
Тогда суд признал его виновным по двум статьям Уголовного кодекса Украины:
- ч. 2 ст. 28, ч. 5 ст. 111−1 (участие в организации и проведении незаконных референдумов на временно оккупированной территории, совершенное по предварительному сговору группой лиц);
- ч. 2 ст. 110 (преднамеренные действия, совершенные с целью изменения границ территории или государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины, по предварительному сговору группой лиц).
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По данным следствия, экснардеп от запрещенной «ОПЗЖ» Балицкий одним из первых публично поддержал полномасштабное вторжение рф.
Впоследствии коллаборант был назначен главой оккупационной администрации страны-агрессора на временно захваченной части Запорожской области.
Национализированное имущество гауляйтера, находящееся во временной оккупации, будет изъято в пользу Украины в рамках предстоящей репарации.
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